Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой

Певец считает, что артисты тянутся к рюмке из-за одиночества. По его мнению, важны работа над собой и устроенная личная жизнь.

Ирина Салтыкова уверяет, что ее брак с Виктором Салтыковым разрушила пьянка – мол, муж выпивал и поднимал на нее руку, избивал до синяков. Но Салтыков все эти гнусные обвинения отрицает: "У меня никогда не было алкогольной зависимости. Если бы она была, то у меня не было бы сегодня прекрасной семьи. Я от пьянки никогда не лечился. Ведь если ты сам с собой не работаешь, не копаешься, то никакая клиника не поможет".

"Все мы любим выпить, – продолжает Салтыков. – Впрочем, я трезвенников среди музыкантов никогда не встречал, – уверяет артист. – Все, популярные в 80-е и 90-е года музыканты проходили один и тот же круг. Просто в ту пору мы все были другие – денег не было и слаще морковки ничего не ели. Но когда встречались, то всегда принимали – на столе был и портвейн, и водки".

C бывшей женой Виктор отказывается общаться категорически. "Она разносит на всю страну, что я алкаш. А это ложь!", – кричит певец.

Высказался Виктор и по поводу алкоголизма своего коллеги по сцене – Евгения Осина. Сегодня эта тема горячо обсуждается. "Сделали из этого какую-то проблему, – возмущен артист. Алла Борисовна, что ли, не пила? Пила! Все пили! А Осин – одинокий человек. У него с женщинами проблема, он сам по себе сложный человек. Я видел его непьющим по пять лет. И он не алкоголик!"

"Осину нужны люди, которые помогут, или же женщина появится, ради которой он сможет побороться себя. Вот мне при жене было стыдно пить и даже курить!", – заявил Виктор в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Напопним, что Дана Борисова увозила Осина на реабилитацию в тайский центр. Но он не выдержал и под предлогом окончания срока действия визу улизнул в Москву. Где, как говорят, снова начал безбожно пить...