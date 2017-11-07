Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор

Иосиф Пригожин обнародовал старое фото, на котором запечатлен с волосами на голове, в очках и с бабочкой. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию, выразив свое восхищение, удивление и даже шок.

Отечественные и зарубежные артисты периодически делятся со своими фанатами старыми фотографиями, и те неизменно имеют большой отклик, причем неважно, позитивный или негативный. Не остался в стороне от веяния моды и продюсер Иосиф Пригожин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер выложил снимок, сделанный много лет назад. На нем Пригожин запечатлен с волосами на голове, в очках и бабочкой на шее.

"Кого-то я себе тут напоминаю, но точно не себя сегодняшнего. А с прической, вроде, неплохо было. Что думаете, может, посеять луковицы, чтобы такая взошла?😂😂😂" – обратился к подписчикам Пригожин. Реакция не замедлила последовать. Причем, судя по комментариям, фото произвело фурор.

"Мне кажется сейчас лучше!!!! А там какой то хитрюга!!!!", "Обалдеть, суперский❤", "Прямо какой то пианист получится😁👌🎹", "На Малахова похож))", "А мне нравится, интересный такой с волосами 👍 Ясен день, что сеять ничего не будете 😉уж, как есть, так и есть... теперь уже ничего не сделать... природа – Матушка постаралась", "Волосатый шрэк😂", "Прям Элтон Джон!!!", "Неееееееееет! Вы сейчас Очень красивый, стильный, мужественный", "Настоящий мужчина красив и с волосами, и без, поэтому вы хороши в любом образе!👌", "Шифрин))", – высказались в комментариях поклонники.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Ноя 7 2017 в 12:30 PST

Отметим, что ни для кого из них не секрет, что Иосифа Пригожина часто сравнивают со знаменитым мультипликационным героем Шреком. Сам известный продюсер и его семья реагируею на любую связанную с этим шутку по-доброму, ведь Шрек – добрый герой, сумевший сделать свою любимую счастливой.