50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру

Сегодня, 7 ноября, отмечает юбилей Оксана Фандера. Популярная актриса опубликовала видео, на котором продемонстрировала точеную фигуру в майке и спортивных штанах.

Сегодня, 7 ноября, у популярной актрисы Оксаны Фандеры день рождения. Прославленной артистке исполнилось 50 лет. В честь круглой даты Оксана опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram короткое видео. Под легендарную песню "С днем рождения!" Ирины Аллегровой Фандера станцевала перед камерой. Интересно, что именинница облачена лишь в желтую майку и зеленые спортивные штаны. Завершила образ чалма на голове, сделанная из красного полотенца.

"За пару часов до выхода в свет – появления на свет. В помощь маме и миру 🚦 😂 "❤️" – коротко написала Оксана в сопровождении к видео. Пританцовывая под неподражаемый голос Аллегровой, Фандера продемонстрировала многочисленным подписчикам свою соблазнительную фигуру. Фанаты пришли в восторг от увиденного и осыпали именинницу поздравлениями и комплиментами.

"Оксаночка, вот это фигура! Высший класс!! С днем рождения!!!!", "Ура! С днем рождения!!", "Оксана Олеговна 😍 поздравляю ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ 😍 От всего сердца желаю так же открыто смотреть на мир. Всегда быть в поиске новых задумок и идей 🙏🏻 НИКОГДА не расставаться с вдохновением (которым Вы делитесь с Нами , подписчиками). ✨ Постоянно ощущать счастье и радость ❤️ С каждым днем наполнять этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими работами в кино 📺 С днем рождения , Вас 🎂", "С днем рождения , самая потрясающая Женщина!!! 😍🔥💣🎂🎊🎉🍾🥂" – написали в комментариях пользователи Сети.

Публикация от Fandera (@veriga10) Ноя 6 2017 в 6:58 PST

Отметим, что в кадре запечатлелась не одна Оксана. Интерес у зрителей вызвал и четвероногий питомец Фандеры, который, отметим, часто становится героем публикаций актрисы. На сей раз белая собака с большой тоской во взгляде и некоторым непониманием следила за праздничным танцем Оксаны. Фанаты выразили свои восторги и в ее адрес.