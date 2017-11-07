Муж Лизы Боярской: Я был готов кого бы то ни было покусать

Максим Матвеев дал откровенное интервью. Популярный актер и супруг Елизаветы Боярской признался, что был нетерпим и мог "покусать" любого, кто зайдет на его личную территорию.

По признанию Максима Матвеева, для него любовь это работа. "Прежде всего работа над собой, а не над любимым человеком. Его не надо делать под себя. Нужно начать с себя любимого", – отметил популярный актер.

Артист уверен, что он смог измениться. "Раньше, как мне кажется, я был менее терпим. Если "заваливали" на мою личную территорию, я был готов кого бы то ни было покусать. А сейчас я абсолютно в этом смысле спокоен и понимаю, что в моих силах все сохранить без жертв. Хочется верить, что работа над собой мне удается, пока мой любимый человек не жаловался", – цитируют Максима Матвеева "Аргументы и факты. Здоровье".

Актер советуется с супругой по поводу рабочих моментов. Ее мнение для него ценно. "На самом деле это здорово, когда под рукой у тебя находится человек, мнению которого ты доверяешь. Другое дело, что ты вправе принимать это мнение или абсолютно не принимать. Но услышать его мнение, узнать позицию – да, это иногда очень ценно", – признался актер.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Июл 28 2017 в 11:24 PDT

Матвеев рассказал случай, когда, выслушав мнение Боярской, все же поступил по-своему. "Я помню эпизод с прекрасной и любимой мною ролью в фильме "Мосгаз". Когда я рассказал сюжет Лизе, она сказала: "Ни в коем случае!" А я почему-то сразу понял, что мне было бы любопытно оправдать такого человека, каким является мой герой. Но потом Лиза сказала: "Да, ты был прав, молодец!" – рассказал Матвеев.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились летом 2010 года. Говорят, влюбленные пришли в ЗАГС в джинсах и футболках, но потом все же решили отдать дань традиции и устроили небольшой банкет для самых близких, на котором актриса появилась в коротком белом платье без рукавов и с убранными в высокую прическу волосами. Матвеев облачился в классический темный костюм.