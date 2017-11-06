Корчевников возмутил фотографиями трупов

Пользователи Instagram, подписанные на Бориса Корчевникова, немало удивились, когда утром 6 ноября обнаружили в своей ленте фотографии мертвых священников. Телеведущий поделился постом об уходе из жизни пожилого служителя церкви.

Борис Корчевников поделился со своими подписчиками в Instagram историей, написанной от лица врача скорой помощи, приехавшего на вызов к пожилому священнику. Рассказ сопровождался коллажем из умиротворенных лиц умерших и подготовленных к погребению священнослужителей.

И хотя никаких ужасов на снимках не было – наоборот, все лица были наполнены умиротворением – подписчики немало возмутились, что именно эти снимки стали практически первым, что они увидели с утра в выходной день. "Жуть..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец, Борис тронулся на почве веры, а такие фото нормально выкладывать?", "Это мне не по душе..К чему это??? Улыбка как надсмешка..", "Перебор фото!!!", "Фото, перебор!!! Зачем такие фото выкладывать??🙄", – возмутились пользователи Instagram.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Ноя 5 2017 в 10:15 PST

Сама же история, рассказывающая о том, как пожилой священник спокойно принял свой уход из жизни, тоже пришлась по нраву не всем. "и что хотели сказать этим репостом?ну да...не все священники,не все такие блаженные,и?Это призыв быть смиреннее?Ооочень неприятный пост", – высказал свое мнение один из комментаторов.

Публикация от Благословенный Кавказ (@blagokavkaz) Окт 28 2017 в 7:35 PDT

Впрочем, подавляющее большинство подписчиков Бориса Корчевникова благосклонно восприняли как фотографии, так и весь рассказ. Они отметили, что эта история учит держаться достойно, смиренно и всегда помнить о главном.