Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу

Борис Корчевников готовится представить авторский проект на "второй кнопке". Телеведущий расскажет зрителям о людях с удивительной судьбой.

В октябре на телеканале "Россия 1" стартует новая передача Бориса Корчевникова "Судьба человека". В студии своего авторского шоу телеведущий будет рассказывать об интересных людях с удивительной судьбой. Съемки передачи состоятся уже на днях – 28 и 29 сентября, сейчас набирают зрителей в массовку. Всем желающим сидеть и аплодировать в студии с 11 утра до 00.30 обещают заплатить тысячу рублей, компетентно передает "Телепрограмма".

Отметим, что Борис Корчевников успевает работать и на канал "Спас". К примеру, для религиозного ресурса отечественного телевидения шоумен прибыл в Псков, чтобы посетить фестиваль ВГТРК "Человек и вера". Корчевников побывал и в местном храме, где с ним произошла история, которую Корчевников рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Сегодня в храме один старичок поругал меня: не там стою или что-то в этом духе. Я извинился отошел – помню, что только хотел сохранить мир, да и порыва хоть как-то отреагировать не было. Мило это по– своему. Потом перед самым причастием он вдруг подошел: "Простите меня". Вернулся в свой уголок, оперся на палочки и... заплакал. Сильно-сильно. Мятым платком вытирал морщинистые глаза, а слезы все текли по морщинам, щекам и бороде. Он смотрел сквозь них на иконы. А я смотрел на него. И тоже заплакал. Так мы и стояли. Самые близкие в эти мгновения друг другу люди", – рассказал ведущий.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Сен 24 2017 в 8:10 PDT

Напомним, Борис Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир" на "второй кнопке" до тех пор, пока не решил уйти на телеканал "Спас". Место Бориса занял скандально известный телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов, в свою очередь оставивший шоу "Пусть говорят". Теперь ту передачу ведет Дмитрий Борисов.