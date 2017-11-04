Бузову заподозрили в склоках с Бородиной

Первый сольный концерт Ольги Бузовой в Москве стал самым громким событием начала октября: на мероприятии появились многие звезды шоу-бизнеса. Пользователи Сети заметили, что на выступление подруги не пришла ведущая Ксения Бородина, и сразу заподозрили неладное.

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