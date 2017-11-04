Бузову заподозрили в склоках с Бородиной
Концерт прошел в концертном зале "Известия Hall". Среди гостей были замечены такие известные люди, как Анна Хилькевич и Мария Погребняк. Тем не менее, Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров почему-то не приехали поддержать Ольгу Бузову.
Более того, ведущая полностью проигнорировала это событие в социальной сети Instagram, передает портал Paparazzi.ru. Многие поклонники ожидали, что Бородина поздравит подругу с удачным выступлением, но, как утверждают журналисты, этого не произошло.
Пользователи Сети заподозрили худшее. Некоторые комментаторы предположили, что между Бузовой и Бородиной произошла ссора.
Напомним, телеведущая сопровождала певицу практически на всех музыкальных премиях. Кроме того, Бородина и ее муж были первыми, кто бросился утешать Бузову после тяжелого разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Сольный концерт Бузовой в Москве прошел вечером 3 ноября. Послушать выступление пришли тысячи зрителей. Как писали Dni.Ru, поклонникам исполнительницы пришлось отстоять на очереди огромную очередь.
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