Затравленная Бузова устроила истерику перед телекамерами
Трогательное признание исполнительница сделала во время общения с журналистами. Певица не смогла сдержать слез, когда речь зашла о ее тяжелой судьбе.
"Как только я увидела полный зал, все, я поняла, что здесь меня не будут критиковать. Здесь меня не будут оскорблять. Здесь меня не будут закидывать камнями. Здесь не будут мне говорить, что я какая-то не такая. Сюда пришли именно те люди, которые любят меня. Которые знают меня настоящую", – заявила она. В один момент Бузова была вынуждена прервать свою речь, чтобы справиться с эмоциями.
"Потому что меня гнобят с детства. Последний год было особенно для меня тяжело, вы знаете почему". – заявила она и разрыдалась прямо перед телекамерами. "Сейчас тоже заплачу", – цитирует одну из журналисток РЕН-ТВ.
Напомним, 3 ноября в Москве состоялся сольный концерт Бузовой. Поклонники певицы были вынуждены отстоять огромную очередь, чтобы попасть на мероприятие. Судя по фотографиям, зал был полон.
Очередь на его мероприятие оказалась длиннее
Представительницу МИДа поймали на ошибке
Девушка в восторге от наставника
О свадьбе рассказал бывший участник "Дома-2"