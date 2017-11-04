Затравленная Бузова устроила истерику перед телекамерами

Певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова дала откровенное интервью после первого сольного концерта в Москве. Певица призналась, что с детства подвергается различным нападкам.

Трогательное признание исполнительница сделала во время общения с журналистами. Певица не смогла сдержать слез, когда речь зашла о ее тяжелой судьбе.

"Как только я увидела полный зал, все, я поняла, что здесь меня не будут критиковать. Здесь меня не будут оскорблять. Здесь меня не будут закидывать камнями. Здесь не будут мне говорить, что я какая-то не такая. Сюда пришли именно те люди, которые любят меня. Которые знают меня настоящую", – заявила она. В один момент Бузова была вынуждена прервать свою речь, чтобы справиться с эмоциями.

"Потому что меня гнобят с детства. Последний год было особенно для меня тяжело, вы знаете почему". – заявила она и разрыдалась прямо перед телекамерами. "Сейчас тоже заплачу", – цитирует одну из журналисток РЕН-ТВ.



Напомним, 3 ноября в Москве состоялся сольный концерт Бузовой. Поклонники певицы были вынуждены отстоять огромную очередь, чтобы попасть на мероприятие. Судя по фотографиям, зал был полон.