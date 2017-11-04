Бузову повесили прямо на сцене

Звезда "Дома-2" возомнила себя Мадонной. Ей нравится роль поп-дивы. Корреспондент Dni.ru стал свидетелем сценического дебюта телеведущей.

Пятничным вечером в центре Москвы стояли три очереди – за кроссовками из капсульной коллекции Reebok и Oxxxymiron, за новым Iphone и на концерт Ольги Бузовой. Все три случая еще предстоит проанализировать психиатрам – это массовое помешательство. Ведь желание несколько часов потолкаться, чтобы приобрести за дикие деньги китайскую штамповку сродни потребности купить билет на концерт не владеющей музыкальной грамотой и открывающей под фонограмму рот певице.

Ольге Бузовой нравится чувствовать себя поп-звездой. Сродни Мадонне, конечно. Именно поэтому интро концерта стала песня американской поп-дивы. А сама Бузова замахнулась на святое и исполнила на концерте один из ранних хитов Мадонны – Vogue 1990-го года (хотя с трудом верится, что поп-королева дала добро на исполнение или хотя бы в курсе происходящего в России). Ну и сексуальное боди у Оли такое же, как у Мадонны на концерте. Чувствуете замах?





Вообще, концерт Бузовой – это сплошь цитаты и заимствования. Понравилось, например, Ольге, как Кайли Миноуг эффектно появилась на тросах из под колосников, и свой выход организовала так же. Глянулись ей барабанщики в шоу Майкла Джексона HIStory, и себе завела таких же. Милен Фармер на сцене окружают полуголые атлеты, а Оля чем хуже? У Филиппа Киркорова новое шоу строится на видеосэмплинг, значит, и Бузовой надо. Пугачева в шутку обращалась к зрителям: "Спасибо тебе, мой народ", а Бузова благодарила "моих людей".





Часовая задержка концерта – это не неуважение к зрителю, а тоже признак большой звезды. Правда, репертуара Ольге пока не хватает, но мы повторим песни по несколько раз, вот и хватит на полтора часа.

Если судить по гамбургскому счету, Бузова, конечно, не певица. Это явление, персонаж, лакмусовая бумажка для определения вкусов и предпочтений публики. Той самой публики, смысл жизни которой исчерпывается новым телефоном и кроссовками с именем рэпера. На нее-то и рассчитаны песни про "звуки поцелуев", "мир других мужчин" и "больше не больно". Запоминающийся мотив, не самая глубокая поэзия, простые аранжировки – это сегодня в тренде.





Но Оля очень старалась. Ее даже повесили над сценой, чтобы показать во всей красе.





А посмотреть на это диво дивное собралась артисты, под стать виновнице вечера. Мало кто назовет с уверенностью творческие достижения Насти Кудри, Марии Погребняк, Анны Хилькевич и Юлии Барановской, но имена их, как и Бузовой, у всех на слуху. Это все – продукт масскульта. Вполне в духе времени фастфуда и клипового мышления.

