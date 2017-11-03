Неожиданное признание Пугачевой вызвало нервный тик

Хореограф, танцор, режиссер, наставник на шоу "Танцы" Мигель дал откровенное интервью. Артист рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой и почему оно завершилось.

Мигель (настоящее имя Сергей Шестеперов) встретился с Аллой Пугачевой в 2004 году, когда стал участником очередного сезона музыкального шоу "Фабрика звезд". "Режиссер проекта Лина Арифулина уговорила меня стать участником сезона, которым руководила Алла Пугачева. Я сопротивлялся: "Да какой из меня певец?" А Лина отвечала: "Сейчас ты засветишься на "Фабрике" и благодаря этому потом будешь ставить танцы где угодно". Так и получилось – эта авантюра оправдалась", – рассказал Мигель.

Отношения артиста с Примадонной получились скоротечными. "На "Фабрике звезд" она подарила мне свою дружбу, но спустя годы я был режиссером ее последних "Рождественских встреч" и вдруг "наткнулся на стену непонимания", как говорила героиня Людмилы Марковны Гурченко в фильме "Любовь и голуби". Пугачева меня просто не слышала, и по окончании работы я поблагодарил ее и сказал: "Алла Борисовна, на этом все, больше никогда", – поведал танцор.

Вскоре после этого разговора Пугачева сделала неожиданное признание о сотрудничестве с хореографом. "На финальном банкете она в присутствии всех артистов произнесла тост в мою честь: "Ты крутой, но слишком ультрасовременный для меня. И ты должен был это понимать. Спасибо тебе большое". У меня аж глаз в тот момент задергался", – цитирует Мигеля "Собака".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 12 2017 в 2:02 PDT

К слову, артист успешно поработал с Людмилой Гурченко. В 2011 году он стал хореографом украинского фильма "Легенда. Людмила Гурченко". От артистки Мигель остался в восторге. Он рассказал: "Убедился в невероятной закалке и профессионализме актеров старой школы – она была открыта ко всему новому, в свои семьдесят пять лет настояла на том, чтобы все трюки выполнять самостоятельно, без дублера. Работать с ней было одним сплошным удовольствием".