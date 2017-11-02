Красавчик из "Дома-2" попал в страшную аварию

Машина на огромной скорости три раза перевернулась. Но пассажиры и водитель выжили.

Красавчик из Краснодара Дмитрий Талыбов в шоу "Дом-2" уже 106 дней, с 15 июля 2017 года. По его словам, с юных лет его занимали лишь девушки и машины. Потом к ним добавилась тяга к экстриму.

"Это был наш второй день рождения, – вспоминает бывший одноклассник Талыбова Виталий Клочко. – Мы возвращались из клуба и встретили пьяных друзей на машине, сели и поехали кататься по городу. Нас хотели остановить гаишники, но мы решили скрыться и улетели в поле на скорости 160 километров в час, три раза перевернулись". Пассажиры и водитель выжили.

Сегодня Талыбов препятствует потасовкам на реалити-шоу, а ведь когда-то был завсегдатаем дворовых драк. "Как-то парень в клубе спровоцировал его, и понеслось... В итоге вышли на улицу, отошли в строну, и тот парень остался без передних зубов, а Дима сломал большой палец, спицу пришлось вставлять. Он, кстати, сам дома ее доставал плоскогубцами", – цитирует Клочко журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от Dmitry (@talybovd) Окт 12 2017 в 3:26 PDT

Земляки уверены: Дима родился в рубашке. За свои 22 года парень несколько раз избегал смертельных катастроф. Так, Александр Тараканов, с которым Талыбов работал на фургоне, рассказал о страшной аварии, которая произошла по вине участника шоу: "С утра выпало много снега, трафик на дорогое плотный, а мы спешили. Поэтому Дима пошел на обгон и потерял управление, из-за чего столкнулись лоб в лоб со встречным грузовиком. Десять сантиметров отделяло нас от смерти – фура везла 18 тонн металлических труб".