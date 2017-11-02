Первый канал вышвырнул выскочку Бузову

Поющей звезде "Дома-2" запретили появляться в огоньке. Россияне за нее не проголосовали.

В конце ноября традиционно начнутся съемки новогодних телевизионных огоньков. Как правило, на всех каналах после боя курантов поют одни и те же артисты, а часто – еще одну и ту же песню и в одно и то же время! Прошлогодний эфир переполнил чашу терпения зрителей. Мол, сколько можно приглашать Леонтьева с "Дельтапланом" и "Зеленым светом" и Пугачеву, которая с годами превращается в пародию и поет чушь.

И Первый канал, к которому были обращены основные претензии, решил, что в этом году выбирать артистов для новогодней ночи будут сами зрители. Мол, есть шанс, что появится новая кровь. Так и вышло: в лидерах – Наргиз, Полина Гагарина, "Грибы", Alekseev, Макс Барски, "Бурито", Егор Крид, Баста, Dan Balan.

Алла Пугачева – на десятом месте. Значит, в новогоднем огоньке она будет точно. Это воля народа! Из "стариков" появятся Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и София Ротару.

А вот не имеющей музыкального образования выскочке Бузовой дали от ворот поворот – эфир на Первом ей не светит. Поющая звезда "Дома-2" оказалась лишь на 34-м месте в итоговом списке и, таким образом, не сможет спеть в Новый год для россиян. Предложения выступить, по правилам конкурса, получают только артисты из первой тридцатки.

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, по просьбе Dni.Ru прокомментировал результаты голосования. "Для нас это был интересный и неожиданный эксперимент, родившийся экспромтом. Это хорошая возможность сверить часы, понять, насколько мы чувствуем и понимаем запрос аудитории", – отметил он.

"Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга, – продолжает Аксюта. – Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах Первого канала и два сезона был наставником "Голоса", как и Полина Гагарина, занявшая четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта "Голосом". В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту. Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался".