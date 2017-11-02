Успенская отбивает геев у Бузовой

Певица напакостила молодой коллеге. Очевидно, она хочет переманить ее аудиторию.

3 ноября в столичном зале "Известия Холл" Ольга Бузова даст первый большой сольный концерт. Можно сколько угодно иронизировать по этому поводу, не воспринимать запевшую звезду "Дома-2" всерьез. Но факт остается фактом – в 31 год она выступает на престижной площадке в центре Москвы. Для сравнения, признанная сегодня Примадонной Алла Пугачева долго не могла работать сольно – была лишь концертмейстером при Москонцерте, выступала в оркестрах Лундстрема, Орбеляна и Слободкина.

Бузова обещает устроить шоу мирового уровня – со спецэффектами, балетом, переменой костюмов. Она много работала – брала уроки вокала, занималась с хореографами, работала со стилистами.

Но певица Любовь Успенская устроила Оле подлянку. "Королева городского романса, как называют Любочку, решила дать свой сольник в тот же день. что и Бузова! И тоже хочет удивить – на сцену вместе с Любовью Успенской выйдут семь музыкантов из разных городов России, которые привнесут в известные мелодии новое звучание.

Про грядущее выступление Бузовой говорят, что это будет большой гей-парад, замаскированный под поп-концерт. Дело в том, что представители секс-меньшинств песни Оли очень любят и с удовольствием поют про "мало половин" и "мир других мужчин". Да и сама Бузова не раз выступала в гей-клубах. Ее называют гей-королевой, и Ольга этим гордится.

Но ведь прежде звездой у гомосексуалистов были Пугачева и Успенская. Алла – из-за песен, в которой каждый угадывал свою личную историю. Люба – из-за яркой внешности и стремления к вечной молодости. Пугачева своих позиций не сдает даже будучи на пенсии. А вот Успенская занервничала. И решила устроить подлянку Бузовой, чтобы, вероятно, отбить у нее часть потенциальной публики.