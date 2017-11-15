Свиридова о проблемах с сыном-подростком

55-летняя Алена Свиридова в компании молодого Давида Варданяна посетила гала-ужин по случаю оглашения номинантов российской профессиональной музыкальной премии Bravo. За банкетный стол в зале "Европейский" к певице подсел корреспондент Dni.Ru и завязал светскую беседу.

Алена, в Вашем репертуаре много хитов. Не обидно, что для широкой публики Вы по-прежнему ассоциируетесь с "Розовым фламинго"?

Это самый яркий образ, видимо. Время идет – песня не стареет. Она вошла в золотой фонд, но сегодня я ее уже не пою.



Вы пять лет не выступали в Москве с сольными концертами. Когда ждать?

Я сейчас сделала новую, акустическую программу, в которой выступаю в качестве музыканта. Понимаете, музыка сейчас утрачивает былую ценность – она становится электронной. Все играют теперь на компьютере. Удивить публику можно только совершенным владением инструментом, что я и хочу показать – около двух часов играю на рояле, на гитаре. Это новый для меня жанр. Мы год обкатывали программу, а теперь готовы представить ее в столице.

А как часто выходите на сцену?

У меня никогда не было такого, чтобы я пахала каждый день. Мне хватает. Концертов меньше не стало, их число примерно на том же уровне, что и прежде.



Если выдается свободный день, чему его посвящаете?

Я не люблю календарные праздники. Для меня праздничным может стать любой день. И тогда я выключаю телефон, просто валяюсь на кровати, смотрю – о боже! – сериалы, ем всякую гадость.





Вы живете на Остоженке и кажетесь обеспеченным человеком. Что дарят человеку, у которого все есть?

У меня действительно все есть, поэтому я прошу друзей и поклонников дарить мне только цветы и книги – по истории, искусству, науке. Книги всегда нужны, а вот чем-то материальным уже не хочется загружать дом и жизнь.





Что самое сложное для Вас сегодня?

Самое трудное – быть мамой. У меня 13-летний сын (Григорий, от манекенщика Дмитрия Мирошниченко; кроме того, от первого брака у певицы есть 34-летний сын Василий, который живет с отцом в Канаде. – Прим. ред.), и он качает права. Он выкидывает то, что в его возрасте делают многие мальчишки, но иногда это становится большой проблемой.

