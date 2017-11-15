Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певец считал себя королем. Но ему указали на место.

Международная музыкальная премия Bravo, которая состоится в мае будущего года в Большом театре, обещает стать самой масштабной и представительной. Это стало понятно уже весной, когда премию только анонсировали. Подтвердился размах и теперь – на церемонии оглашения финалистов.

Торжественный гала-ужин состоялся в одном из самых пафосных мест Москвы – банкетном зале "Европейский". Золото, бархат, лепнина – даже специально приглашенный для оглашения одной из номинаций актер Ричард Гир ("Красотка") ахнул и решил, будто эта красота и есть Большой театр, куда он, как говорит, всегда мечтал попасть. В нашу страну обладатель "Золотого глобуса" приезжает с 1989 года, а вот, поди ж ты, легендарной сцены и не видел.

Правда, нынешнее появление Гира не обошлось без конфуза. Артисты местного разлива ели устриц, пили шампанское и улыбались журналистам.

Особенно усердствовал Николай Басков. На премию он пришел с "невестой" Викторией Лопыревой. Свадьба у них отменилась, но они трогательно держались за ручку и рассказывали байки про радости совместной жизни.

Идиллия разрушилась в одно мгновение. Подбежал амбал-охранник и резко отшвырнул влюбленных с дороги. Вели самого Ричарада Гира с молодой подругой, а тут всякая мелочь под ногами мешается!





Басков опешил. Он ведь привык, что все его называют "королем", лебезят и льстят. А тут вдруг грубо поставили на место и показали, кто здесь настоящая звезда. Певец обиженно хлопал глазами: "Что это было?"





Чтобы не конфузиться перед журналистами, Коля хорохорился. Ничего, мол, сейчас пройду в зал и там непременно поцелую итальянскую кинодиву Софи Лорен, которую тоже пригласили организаторы.





Но ни тут-то было. Охрана плотным кольцом держала оборону возле столика с мировыми знаменитостями. И никого даже близко не пускала к ним. Российские артисты могли только постоять за спиной у Лорен и Гира, пока те ужинали и общались... И пресса снимала только их двоих. О Баскове уже никто не помнил.

