Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева

Вдову знаменитого советского актера Евгения Евстигнева хотят лишить жилья. Первый сын ее третьего мужа пытается отобрать имущество Ирины Цывиной.

После скоропостижной смерти Александра Благонравова, последнего супруга женщины, его отпрыск от другого брака заявил свои права на имущество вдовы. Он утверждает, что имеет право на половину всей собственности Ирины Цывиной, нажитой ей в период с 2002 по 2017 год.

"В исковом заявлении сын покойного утверждает, что он единственный вступивший в наследство законный наследник, и требует половину от всего приобретенного Ириной Цывиной имущества", приводит "Московский комсомолец" слова представительниц актрисы.

Цывина же отказывается отдавать нажитое непосильным трудом. Актриса мотивирует это тем, что основным добытчиком в своей последней семье была именно она. Вдова утверждает, что сама заработала на три квартиры, земельный участок и дачу. Ее муж пытался заниматься бизнесом, но быстро обанкротился. А его сын никогда не принимал участия в жизни семьи и появился только когда настала пора получать наследство.

Адвокат Цывиной утверждает, что оставшееся после смерти Александр Благонравова должно делиться следующим образом: "Все супружеское имущество делится на две части, половина из которой отходит Ирине. Вторая половина делится между четырьмя наследниками: Цывиной, истцом Александром, отцом умершего и приемным сыном".

Напомним, ранее Dni.Ru писали об обстоятельствах смерти Благонравова. Последние дни супруга Цивина не обошлись без скандала. Мужчина умирал в реанимации с диагнозом двусторонняя пневмония. Цывина, которая по информации СМИ уже несколько лет не жила с Благонравовым, приехала навестить его в больницу. У кровати своего мужа она увидела другую женщину. Разразился скандал. "Я – официальная жена, а ты – самозванка! Прошу удалиться! ", – кричала Цывина.

Адвокат актрисы отрицает, что ее отношения с мужем охладели: "Если бы он хотел развестись, не было бы проблем. Ему достаточно было подать заявление, и в течение месяца их развели бы. Так что все это – домыслы".