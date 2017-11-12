Вайкуле рассмешила борьба с Пугачевой из-за мужчины

Знаменитая советская и латвийская певица Лайма Вайкуле стала героем передачи "Сегодня вечером". Одной из тем программы стали отношения исполнительницы с королевой эстрады Аллой Пугачевой и композитором Раймондом Паулсом.

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