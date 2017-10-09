Цискаридзе после скандала: Можешь собирать манатки

Прославленный артист, ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как родственница воспитанницы приходила скандалить и о том, почему следует "собирать манатки", если педагог перестал ругать ученика.

Николай Цискаридзе выразил мнение, что те, кто выбирают балет для того, чтобы порадовать родных, совершают страшную ошибку. "В прошлом году произошел случай с не слишком одаренной выпускницей, которую мы едва дотянули до конца обучения. После выпускного концерта, где девушка танцевала в кордебалете, ее бабушка пришла к нам скандалить, потому что внучке не дали отдельный поклон. Ее только это и интересовало!" – рассказал Цискаридзе.

Не секрет, что балет это тяжкий труд, педагоги бывают довольно суровы и требовательны к ученикам. "Бывает, что некоторые обижаются, другие понимают, что их ругают любя. В этой профессии кнут – большой пряник. Когда нет "кнута", ты не участвуешь в конкурсах и просмотрах, на тебя не обращают внимания, ты не нужен. "Кнут" – показатель того, что тобой интересуются. Как только такое требовательное отношение заканчивается, можешь собирать манатки", – заявил артист.

Сам педагог бывает суров и мягок. В первом случае он так обращался с воспитанницами: "В музыку вступаем с улыбкой! Не как дочка фельдфебеля, а как дочь генерала!" и так с юношами: "Выражения лиц, будто вы не из-за кулис, а из морга вышли", а во втором случае весьма нежен: "Маша, ты мечта! Мягкая ножка, ты любишь балет!" При этом Цискаридзе ко всем обращает одни и те же слова: "Такая профессия, вы ее сами выбрали".

Впрочем, жертву искусству Цискаридзе приносит даже после завершения танцевальной карьеры. К примеру, Николай начал регулярно бриться. "Я сын педагога, пример мамы всегда перед глазами. Она три дня в неделю проводила в парикмахерской. Я спрашивал, не надоело ли, а мама отвечала, что не имеет права плохо выглядеть, на нее смотрят дети. Вот я, к примеру, ненавижу бриться. В Большом театре брился лишь перед выходом на сцену. Но теперь по утрам каждый раз себя уговариваю и объясняю, что не имею права выйти небритым к ученикам", – объяснил педагог.