Цискаридзе после скандала: Можешь собирать манатки
Николай Цискаридзе выразил мнение, что те, кто выбирают балет для того, чтобы порадовать родных, совершают страшную ошибку. "В прошлом году произошел случай с не слишком одаренной выпускницей, которую мы едва дотянули до конца обучения. После выпускного концерта, где девушка танцевала в кордебалете, ее бабушка пришла к нам скандалить, потому что внучке не дали отдельный поклон. Ее только это и интересовало!" – рассказал Цискаридзе.
Не секрет, что балет это тяжкий труд, педагоги бывают довольно суровы и требовательны к ученикам. "Бывает, что некоторые обижаются, другие понимают, что их ругают любя. В этой профессии кнут – большой пряник. Когда нет "кнута", ты не участвуешь в конкурсах и просмотрах, на тебя не обращают внимания, ты не нужен. "Кнут" – показатель того, что тобой интересуются. Как только такое требовательное отношение заканчивается, можешь собирать манатки", – заявил артист.
Сам педагог бывает суров и мягок. В первом случае он так обращался с воспитанницами: "В музыку вступаем с улыбкой! Не как дочка фельдфебеля, а как дочь генерала!" и так с юношами: "Выражения лиц, будто вы не из-за кулис, а из морга вышли", а во втором случае весьма нежен: "Маша, ты мечта! Мягкая ножка, ты любишь балет!" При этом Цискаридзе ко всем обращает одни и те же слова: "Такая профессия, вы ее сами выбрали".
Впрочем, жертву искусству Цискаридзе приносит даже после завершения танцевальной карьеры. К примеру, Николай начал регулярно бриться. "Я сын педагога, пример мамы всегда перед глазами. Она три дня в неделю проводила в парикмахерской. Я спрашивал, не надоело ли, а мама отвечала, что не имеет права плохо выглядеть, на нее смотрят дети. Вот я, к примеру, ненавижу бриться. В Большом театре брился лишь перед выходом на сцену. Но теперь по утрам каждый раз себя уговариваю и объясняю, что не имею права выйти небритым к ученикам", – объяснил педагог.
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