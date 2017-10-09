Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Ирина Салтыкова стерла все признаки общей жизни с актером Сергеем Бодровым в ее квартире, где когда-то проходили съемки фильма "Брат". Артистка сделала капитальный ремонт в жилище, чем буквально разозлила фанатов картины, обвинивших ее в осквернении памяти Бодрова.

На днях Ирина Салтыкова объявила о том, что наконец завершила ремонт в квартире. Популярная артистка опубликовала фотографии полученных результатов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ирина кардинально пересмотрела пространство и цветовое решение и сообщила, что выложила еще не все снимки.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от ремонта. "Очень красиво и впечатляет !!!✌👍👍😚💗😉👌", "Шикарно !", "Все продумано до деталей очень уютно и эстетично!", "Ирина! Получилось очень Красиво! 👍", "Вау! очень!", "Хорошая кроватка, можно продолжение "Брата"🎥 снимать👍♡♡♡", – высказали свое мнение подписчики.

Кстати, не все поклонники отнеслись положительно к изменениям в жилище Салтыковой. Многие поклонники фильма "Брат", в котором снималась Ирина вместе с актером Сергеем Бодровым (а съемки, как известно, действительно проходили в квартире артистки), раскритиковали популярную исполнительницу, обвинив ее в том, что она якобы осквернила память Бодрова, решив затеять такой глобальный ремонт.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) Май 20 2017 в 3:19 PDT

Злопыхатели заявили, что Салтыкова буквально стерла все, что напоминало об их общей жизни (пусть и только в рамках съемочного процесса). В заключение возмущенные подписчики сделали вывод, что, мол, неслучайно Ирина решила ремонтировать квартиру в годовщину исчезновения Сергея Бодрова.

Напомним, 20 сентября прошло 15 лет с тех пор, как в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой пропал актер и режиссер Сергей Бодров. Ему было 30 лет. В фильме "Брат" Бодров сыграл Данилу Багрова. Эта роль в один миг сделала знаменитым актера. По сюжету, у Багрова был роман с героиней певицы Ирины Салтыковой. Но о служебном романе и речи не шло: по натуре Бодров был однолюбом.