Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым
На днях Ирина Салтыкова объявила о том, что наконец завершила ремонт в квартире. Популярная артистка опубликовала фотографии полученных результатов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ирина кардинально пересмотрела пространство и цветовое решение и сообщила, что выложила еще не все снимки.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от ремонта. "Очень красиво и впечатляет !!!✌👍👍😚💗😉👌", "Шикарно !", "Все продумано до деталей очень уютно и эстетично!", "Ирина! Получилось очень Красиво! 👍", "Вау! очень!", "Хорошая кроватка, можно продолжение "Брата"🎥 снимать👍♡♡♡", – высказали свое мнение подписчики.
Кстати, не все поклонники отнеслись положительно к изменениям в жилище Салтыковой. Многие поклонники фильма "Брат", в котором снималась Ирина вместе с актером Сергеем Бодровым (а съемки, как известно, действительно проходили в квартире артистки), раскритиковали популярную исполнительницу, обвинив ее в том, что она якобы осквернила память Бодрова, решив затеять такой глобальный ремонт.
Злопыхатели заявили, что Салтыкова буквально стерла все, что напоминало об их общей жизни (пусть и только в рамках съемочного процесса). В заключение возмущенные подписчики сделали вывод, что, мол, неслучайно Ирина решила ремонтировать квартиру в годовщину исчезновения Сергея Бодрова.
Напомним, 20 сентября прошло 15 лет с тех пор, как в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой пропал актер и режиссер Сергей Бодров. Ему было 30 лет. В фильме "Брат" Бодров сыграл Данилу Багрова. Эта роль в один миг сделала знаменитым актера. По сюжету, у Багрова был роман с героиней певицы Ирины Салтыковой. Но о служебном романе и речи не шло: по натуре Бодров был однолюбом.
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