Лазарев нашел связь сына с мертвым братом
В новом выпуске программы "Честное слово" на Первом канале ведущий Юрий Николаев поговорил с певцом Сергеем Лазаревым. Разговор зашел и о потерях, которые пришлось пережить исполнителю.
"Это был очень непростой год, когда мы потеряли Пашу. Это был, конечно, удар для всех нас", – признался Сергей Лазарев. "С Пашей мы были близки в детстве, потом жизнь нас развела, а года за два до смерти мы вновь очень сблизились, я ему помог с работой. Были в его биографии черные полосы. Тем не менее, он выправил свой путь, чему все мы очень радовались. Но кто-то сверху посчитал, что эта жизнь должна закончиться", – добавил он.
"Она закончилась очень трагически, потому что Паша погиб в последствии автомобильной аварии, причем не в самой аварии, а спустя несколько дней. Это, конечно, стало очень тяжелым ударом для мамы. Она до сих пор не может это пережить. хотя уже прошло несколько лет", – рассказал певец.
Незадолго до смерти Павел стал дядей – у Сергея Лазарева родился сын Никита. "Я рад, что Паша видел Никитку. Паша был на крестинах", – рассказал певец. "Есть некая связь между моим братом и сыном", – уверен он. Сергей Лазарев признал, что часть любви к своему брату он перенес на ребенка.
Певец отметил, что в сыне видит собственную маленькую копию. Изменил ребенок и самого Сергея Лазарева. По собственному признанию, он стал более зрелым и больше понимает о жизни. "Все обрекло смысл. Я понимаю для чего я живу", – подчеркнул певец.
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