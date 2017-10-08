Лазарев нашел связь сына с мертвым братом

Певец Сергей Лазарев до сих пор не может смириться с гибелью своего старшего брата Павла, который умер в марте 2015 года от полученной в аварии травмы. Теперь он видит связь ушедшего родственника с собственным сыном.

В новом выпуске программы "Честное слово" на Первом канале ведущий Юрий Николаев поговорил с певцом Сергеем Лазаревым. Разговор зашел и о потерях, которые пришлось пережить исполнителю.

"Это был очень непростой год, когда мы потеряли Пашу. Это был, конечно, удар для всех нас", – признался Сергей Лазарев. "С Пашей мы были близки в детстве, потом жизнь нас развела, а года за два до смерти мы вновь очень сблизились, я ему помог с работой. Были в его биографии черные полосы. Тем не менее, он выправил свой путь, чему все мы очень радовались. Но кто-то сверху посчитал, что эта жизнь должна закончиться", – добавил он.

"Она закончилась очень трагически, потому что Паша погиб в последствии автомобильной аварии, причем не в самой аварии, а спустя несколько дней. Это, конечно, стало очень тяжелым ударом для мамы. Она до сих пор не может это пережить. хотя уже прошло несколько лет", – рассказал певец.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 1 2017 в 2:47 PDT

Незадолго до смерти Павел стал дядей – у Сергея Лазарева родился сын Никита. "Я рад, что Паша видел Никитку. Паша был на крестинах", – рассказал певец. "Есть некая связь между моим братом и сыном", – уверен он. Сергей Лазарев признал, что часть любви к своему брату он перенес на ребенка.

Певец отметил, что в сыне видит собственную маленькую копию. Изменил ребенок и самого Сергея Лазарева. По собственному признанию, он стал более зрелым и больше понимает о жизни. "Все обрекло смысл. Я понимаю для чего я живу", – подчеркнул певец.