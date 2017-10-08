Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой

Леонид и Нина Куравлевы прожили вместе 54 года. В 2012 году в возрасте 72 лет ее не стало, и актер до сих пор ищет причину столь трагического исхода.

Леонид Куравлев не скрывает, что у его жены были серьезные проблемы со здоровьем. "У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо", – цитирует актера StarHit. Тем не менее, по его мнению, если бы не халатность врачей, женщину можно было бы спасти.

"Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло", – рассказал Куравлев.

Семейный союз Куравлевых по праву считался одним из самых прочных в мире советского кинематографа. Познакомились они, когда будущему актеру было всего 16 лет, а его избраннице – 13. Коллеги Леонида Куравлева отмечали, насколько он был зависим от мнения жены. Кроме того, он ни разу не был замечен даже за мимолетным увлечением другой женщиной.

"Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв в верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", – объяснил свою позицию актер.

Он признался, что после смерти жены его жизнь как будто остановилась. На могилу любимой актер ходит каждую неделю, а на надгробном камне уже высечено его имя. Сейчас последней отдушиной для него остаются внуки.

Напомним, 8 октября актер празднует день рождения. В этом году ему исполнился 81 год. Карьеру в кино Леонид Куравлев начал еще будучи студентом, в 1960 году. Его первой ролью стал матрос Камушкин в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин". Параллельно он снимался в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают".

Советскому зрителю актер запомнился благодаря таким ярким ролям, как Хома Брут из "Вия", Шура Балаганов из "Золотого теленка", Жорж Милославский из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Афанасий Борщов из "Афони" и Копченый из "Место встречи изменить нельзя". За свою продолжительную кинокарьеру Леонид Куравлев успел принять участие в 224 проектах.