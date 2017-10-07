Пресняков спас брак откровенной ложью
Бессменные лидеры ВИА "Самоцветы" Елена и Владимир Пресняковы редко ссорятся как на сцене, так и в жизни. Впрочем, по собственному признанию, далеко не все было так безоблачно и однажды пара стояла на грани разрыва. "Нам просто лень разводиться", – поделились они секретом своего успеха.
"Однажды мы ссорились, решили разводиться. Я тогда сказал: "Вовка не от тебя", – цитирует StarHit Владимира Преснякова. Эта откровенная ложь сильно подействовала на его супругу. "Она бросила в меня пепельницей. До сих вмятина есть в мебели", – заметил Владимир Пресняков-старший.
Супруги признались, что главной радостью в их жизни стали внуки. А теперь они ждут и правнуков.Впрочем. уделять большое внимание обсуждению личной жизни Елена и Владимир Пресняковы не любят. Они отмечают, что давно узнали все достоинства и недостатки характеров друг друга, а найти взаимопонимание им помогла музыка.
Для нее в эфире "Смака" также нашлось место. Владимир Пресняков-старший исполнил несколько композиций на кларнете, а Иван Ургант подыграл ему на гитаре.
Владими Пресняков-старший отметил, что давно выбрал для своего внука профессию. Мальчик тяготел к актерскому мастерству, а лидер "Самоцветов" мечтал, что ребенок продолжит семейную традицию. Никита Пресняков оправдал ожидания и начал профессионально петь.
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