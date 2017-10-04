Грустный Куценко сделал сообщение о Бузовой
Видно, что знаменитость находится в тоске и печали от творчества Оли. При этом Куценко не теряет чувства юмора – он запостил свое фото, на котором выглядит крайне удрученно и грустно. "Твое лицо, когда слушаешь Бузову", – написано на снимке.
"Судя по колву обсуждений, это самая актуальная тема!)" (орфография автора сохранена – прим. ред.), – прокомментировал фото Гоша. Артист добавил к публикации ряд красноречивых хэштегов: #бузованепой #печалька #фиаско #зашквар #невыносимо #мирсошелсума #кудакатитсямир #явпечали #ржака #триллер #грусть #тоска #кактак.
Мнения подписчиков Куценко разделились. Более того, между поклонниками Бузовой и теми, кому ее творчество не нравится, возник жаркий спор, переросший в откровенную ругань и взаимные оскорбления.
Напомним, Ольга Бузова начала музыкальную деятельность с 2011 года. Первым ее синглом стала песня "Не забывай", исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Помимо пения звезда занимается диджеингом. В 2016 году телеведущая выпустила первую сольную песню "Под звуки поцелуев", которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.
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