Грустный Куценко сделал сообщение о Бузовой

Знаменитый артист Гоша Куценко высказался о телеведущей и певице Ольге Бузовой. Своими мыслями звезда поделился с фолловерами в Instagram.

Видно, что знаменитость находится в тоске и печали от творчества Оли. При этом Куценко не теряет чувства юмора – он запостил свое фото, на котором выглядит крайне удрученно и грустно. "Твое лицо, когда слушаешь Бузову", – написано на снимке.

"Судя по колву обсуждений, это самая актуальная тема!)" (орфография автора сохранена – прим. ред.), – прокомментировал фото Гоша. Артист добавил к публикации ряд красноречивых хэштегов: #бузованепой #печалька #фиаско #зашквар #невыносимо #мирсошелсума #кудакатитсямир #явпечали #ржака #триллер #грусть #тоска #кактак.

Мнения подписчиков Куценко разделились. Более того, между поклонниками Бузовой и теми, кому ее творчество не нравится, возник жаркий спор, переросший в откровенную ругань и взаимные оскорбления.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 3 2017 в 1:02 PDT

Напомним, Ольга Бузова начала музыкальную деятельность с 2011 года. Первым ее синглом стала песня "Не забывай", исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Помимо пения звезда занимается диджеингом. В 2016 году телеведущая выпустила первую сольную песню "Под звуки поцелуев", которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.