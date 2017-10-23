Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер

Участницу телепроекта "Дом 2" Валерию Фрост избил ее молодой человек Захар Саленко. Парень приревновал свою подругу к общему знакомому.

По словам девушки, конфликт разгорелся, когда участники телепроекта отправились в ночной клуб. Ссора вспыхнула еще в машине. Лера рассказал Захару, что недавно общалась с их общим знакомым Иваном Барзиковым. Саленко решил, что девушка флиртует с его другом. Однако в тот момент ревнивца успокоили другие участники проекта, которые находились в машине вместе с парой.

"В итоге мы были уже все вместе в караоке, Захар был напряжен и видно было, что ночь обещает быть "веселой"... но это было только начало", – пишет Лера Фрост в своем блоге на сайте телепроекта. По ее словам, компания решила переместиться в другое заведение, но для этого им надо было забронировать стол. Разумеется, сделать это ночью выходного дня было невозможно. Однако, у Фрост был знакомый в другом ресторане, через которого можно было зарезервировать место на всю компанию. Она начала писать ему. Это увидел Саленко.

Решив, что девушка вступила с кем-то в эпистолярный роман, он потребовал у нее показать переписку. Когда Лера отказалась, он начал хватать ее за шею, за руку, чтобы с помощью ее отпечатка пальца разблокировать телефон.

"Я начала плакать, сказав, что принципиально теперь не дам ему телефон. Лиля (Четрару, участница проекта "Дом 2" и подруга Фрост) меня переубедила, чтобы я показала переписку, так как там ничего не было такого. Я показала ему телефон, он все прочел...но он был уже разъяренный, это уже было бесполезно...", – вспоминает Лера.

В итоге, конфликт затих, и пара отправилась к другим участникам проекта, которые отдыхали отдельно. Лера и Захар приехали в караоке, и перед входом в заведение разгорелась третья ссора. "Слово за слово, Захара перемыкает, он подходит ко мне лоб в лоб, и я получаю удар в голову от его головы...ничего не поняв, я схватилась за голову", – пишет Фрост. В итоге у нее на голове образовалась огромная гематома.

Напомним, что это уже не первый конфликт пары, который заканчивается рукоприкладством. В начале сентября Саликов уже наносил побои своей возлюбленной, приревновав ее к богатому ухажеру. Отметим, Фрост – одна из самых любвеобильных участниц скандального шоу "Дом-2". За время нахождения на проекте с 2015 года она пыталась строить отношения с шестью парнями.