Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
Леонид Агутин дал сольный концерт в "Крокус Сити Холле". Все собранные от продажи билетов средства пошли в Благотворительный фонд Константина Хабенского, осуществляющего поддержку детям, больных раком мозга. Интересно, что перед концертом Агутин обратился к зрителям и рассказал о волонтерах фонда и пластиковых боксах, которые стояли в фойе, призвав зал не быть равнодушными.
Журналисты выяснили, что артиста особенно тронула судьба одного мальчика, у которого диагностировали серьезное заболевание. Певец постарался сделать все возможное, чтобы ребенку стало лучше. "358 тысяч рублей передали на лечение трехлетнего Давида из Красноярска. В возрасте двух лет у мальчика обнаружили злокачественную опухоль мозга, родители пустили все сбережения на лечение ребенка. Когда денег не осталось, обратились к нам. Мальчик пережил хирургическое вмешательство, но случился рецидив, после которого срочно требовалась повторная операция. Ее провели в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Бурденко", – цитирует представителя организации Starhit.
Как рассказали в благотворительном фонде, Агутин был на связи с родными мальчика, которые очень тронуты поддержкой популярного артиста. "Леонид все это время интересовался через своих помощников, как себя чувствует малыш. Сейчас Давид проходит курс химиотерапии, а его родители благодарят фонд и артиста", – сообщили в фонде. Отметим, что Леонид Агутин давно занимается благотворительностью, но предпочитает это не афишировать.
Ведущая дала откровенное интервью
Единственный наследник, судя по всему, и заварил эту кашу
Пользователи Сети возмутились внешнему виду мальчика
Члены избирательного штаба разошлись во взглядах на права ЛГБТ-сообщества