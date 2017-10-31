Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга

Популярный исполнитель Леонид Агутин сражается за жизнь маленького мальчика по имени Давид. У малыша обнаружили злокачественную опухоль мозга.

Леонид Агутин дал сольный концерт в "Крокус Сити Холле". Все собранные от продажи билетов средства пошли в Благотворительный фонд Константина Хабенского, осуществляющего поддержку детям, больных раком мозга. Интересно, что перед концертом Агутин обратился к зрителям и рассказал о волонтерах фонда и пластиковых боксах, которые стояли в фойе, призвав зал не быть равнодушными.

Журналисты выяснили, что артиста особенно тронула судьба одного мальчика, у которого диагностировали серьезное заболевание. Певец постарался сделать все возможное, чтобы ребенку стало лучше. "358 тысяч рублей передали на лечение трехлетнего Давида из Красноярска. В возрасте двух лет у мальчика обнаружили злокачественную опухоль мозга, родители пустили все сбережения на лечение ребенка. Когда денег не осталось, обратились к нам. Мальчик пережил хирургическое вмешательство, но случился рецидив, после которого срочно требовалась повторная операция. Ее провели в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Бурденко", – цитирует представителя организации Starhit.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Сен 19 2017 в 8:00 PDT

Как рассказали в благотворительном фонде, Агутин был на связи с родными мальчика, которые очень тронуты поддержкой популярного артиста. "Леонид все это время интересовался через своих помощников, как себя чувствует малыш. Сейчас Давид проходит курс химиотерапии, а его родители благодарят фонд и артиста", – сообщили в фонде. Отметим, что Леонид Агутин давно занимается благотворительностью, но предпочитает это не афишировать.