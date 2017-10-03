У Собчак нашлась "сестра-близнец"

Знаменитость в очередной раз удивила своих поклонников. Ксения выложила в свой микроблог снимок с поразительно похожей на нее женщиной.

На фото Собчак позирует вместе с американским модельером и бизнесвумен Донной Каран. "Настоящая WomanPower в лице Donna Karan – получила настоящее удовольствие от разговора с умной и талантливой женщиной!", – подписала снимок Ксения в Instagram.

Интересно, заметила ли сама звезда удивительное сходство во внешности с Каран, но поклонников оно привело в искреннее удивление и замешательство. "Очень похожи!", "Одно лицо", "Поразительное сходство", "Копия", – прокомментировали фолловеры.

И, действительно, у женщин одна форма лица, похожи глаза и форма носа. Многие предположили, что Ксения и Донна родственницы. "Может, вы сестренки?", "Как две близняшки", "Капец, как мать родная!!! Может, реально она твоя родная мама?! Ну, это невозможно же так быть похожей!", – шокированы увиденным подписчики. Более иронически настроенные пользователи отметили, что Собчак нашла своего постаревшего двойника.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 3 2017 в 2:08 PDT

Отметим, телеведущая достаточно часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram провокационные снимки. В частности, пользователи не раз критиковали ее за неудачный выбор наряда для мероприятия.

Напомним, ранее знаменитость поделилась в Сети неожиданным снимком. Ксения прошлась по рынку в несколько странном, по мнению пользователей, наряде.

Некоторые назвали внешний вид Собчак "базарной модой". По мнению пользователей соцсети, такие наряды были популярны на 90-х годах.