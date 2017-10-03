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Яна Троянова призналась в любви известной актрисе

Яна Троянова. Кадр из "Занимательная этология" (2014)
Главная героиня всенародно любимого сериала "Ольга" поделилась со своими поклонниками переживаниями. Актриса рассказала, от чего грустит.
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Но прежде Яна обратилась к своей партнерше по съемкам Алине Алексеевой (Сталиной), которая играет в многосерийке Лену, младшую сестру Ольги Терентьевой. "Алиночка, я тебя люблю! Спасибо за 2 сезона в сериале "Ольга". Mickey Mouse ты мой самый симпатичный))", – обратилась к актрисе Троянова на своей страничке в Instagram.

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Яна Александровна Троянова

Яна Александровна Троянова актриса

На опубликованном звездой фото Яна и Алина делают селфи, прижавшись щеками друг к другу и сделав губы "уточкой". "Ну что, друзья, а ведь у нас идет прощальная неделя", – сообщила звезда своим подписчикам, имея в виду сериал.

"Че-то самой грустно стало… Всю неделю буду вам слать селфи с моей любимой семейкой, я ведь и правда их очень люблю и очень по ним скучаю", – резюмировала артистка.

Фолловеры тут же откликнулись на пост Трояновой. "Надеюсь, третий сезон будет?!", "Как быстро пролетело время!!! Очень люблю сериал "Ольга", "Смотрю последние серии со слезами, но все равно буду ждать с нетерпением", "И что, вы хотите сказать, на этом все, конец? Людей подсадили на этот сериал, как наркотик, а теперь бросаете нас?", – пишут комментаторы.

Напомним, второй сезон комедийного сериала "Ольга" стартовал на телеканале ТНТ 4 сентября. В центре сюжета картины – история жизни 38-летней матери-одиночки Ольги, которая вынуждена каждый день решать все новые и новые проблемы членов своей семьи.

Ранее исполнительница главной роли Яна Троянова призналась, что характер ее героини ей не близок. По мнению артистки, герои сериала "Ольга" олицетворяют собой типичных россиян. Звезда отметила, что в нашей стране женщина, как правило, тащит все на себе, даже если у нее есть муж. "Моя мама использовала слова "закрутка" и "выкрутиться". Это чисто наше, российское. "У меня закрутка, сейчас я ее решу". Этому научилась у мамы", – поделилась Троянова.

Автор: Людмила Фоканова3 октября 2017, 14:48

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