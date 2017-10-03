Яна Троянова призналась в любви известной актрисе

Главная героиня всенародно любимого сериала "Ольга" поделилась со своими поклонниками переживаниями. Актриса рассказала, от чего грустит.

Но прежде Яна обратилась к своей партнерше по съемкам Алине Алексеевой (Сталиной), которая играет в многосерийке Лену, младшую сестру Ольги Терентьевой. "Алиночка, я тебя люблю! Спасибо за 2 сезона в сериале "Ольга". Mickey Mouse ты мой самый симпатичный))", – обратилась к актрисе Троянова на своей страничке в Instagram.

На опубликованном звездой фото Яна и Алина делают селфи, прижавшись щеками друг к другу и сделав губы "уточкой". "Ну что, друзья, а ведь у нас идет прощальная неделя", – сообщила звезда своим подписчикам, имея в виду сериал.

"Че-то самой грустно стало… Всю неделю буду вам слать селфи с моей любимой семейкой, я ведь и правда их очень люблю и очень по ним скучаю", – резюмировала артистка.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Окт 3 2017 в 1:21 PDT

Фолловеры тут же откликнулись на пост Трояновой. "Надеюсь, третий сезон будет?!", "Как быстро пролетело время!!! Очень люблю сериал "Ольга", "Смотрю последние серии со слезами, но все равно буду ждать с нетерпением", "И что, вы хотите сказать, на этом все, конец? Людей подсадили на этот сериал, как наркотик, а теперь бросаете нас?", – пишут комментаторы.

Напомним, второй сезон комедийного сериала "Ольга" стартовал на телеканале ТНТ 4 сентября. В центре сюжета картины – история жизни 38-летней матери-одиночки Ольги, которая вынуждена каждый день решать все новые и новые проблемы членов своей семьи.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Сен 23 2017 в 1:43 PDT

Ранее исполнительница главной роли Яна Троянова призналась, что характер ее героини ей не близок. По мнению артистки, герои сериала "Ольга" олицетворяют собой типичных россиян. Звезда отметила, что в нашей стране женщина, как правило, тащит все на себе, даже если у нее есть муж. "Моя мама использовала слова "закрутка" и "выкрутиться". Это чисто наше, российское. "У меня закрутка, сейчас я ее решу". Этому научилась у мамы", – поделилась Троянова.