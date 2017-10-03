Покинувшая Россию Свиридова ужаснула своим видом

Певица Алена Свиридова уехала в Турцию, где не была уже девять лет. Артистка показала фанатам свою новую фотографию, однако те сочли, что артистка явно перестаралась с загаром.

Недавно популярная исполнительница Алена Свиридова отправилась в Турцию, где в Бодруме приняла участие в фестивале "Бархатный шансом". Однако артистка нашла время не только выступить на сцене, но и прогуляться по городу, посетить местные магазины. Из путешествия Свиридова сделала несколько фотографий, которые опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, певица выложила кадр, на котором запечатлена в длинном желтом платье, открывающем спину. Наряд выгодно подчеркнул загар Алены. Правда, не все поклонники оценили шоколадную кожу артистки. Нашлись те, кто пришел в ужас от увиденного.

"Перебор, по-моему... Донателлу Версаче вспомнила.....", "Что-то как-то пятнами 😏", "Не знаю конечно, но кожу жалко ❤", "Ужасно", "Ужас какой то", "Алена конечно красотка,но с загаром – перебор...", – прокомментировали фотографию подписчики.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Окт 1 2017 в 10:23 PDT

Отметим, что Алена Свиридова может похвастаться завидной фигурой, а ведь в середине августа она отметила юбилей. Артистке исполнилось 55 лет. По этому поводу певица высказалась так: "Ладно, несите пенсию. Я готова:) Только подождите, пока проплыву пару километров".

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Авг 15 2017 в 4:15 PDT

Говорят, Свиридова держит себя в форме не только по собственному желанию, но и из-за молодого возлюбленного. Гражданский супруг популярной исполнительницы, Давид Варданян, младше своей возлюбленной на 14 лет. Пара находится в отношениях более пяти лет и, по признанию певицы, ее вовсе е заботит разница в возрасте.

В СМИ регулярно появляется информация о замужестве Алены Свиридовой. Однако артистка каждый раз опровергает эту информацию. По словам певицы, ей хватило двух предыдущих неудачных браков.