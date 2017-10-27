Первый канал высмеял известного певца за нелепый пиар
Мало кто с уверенностью может назвать хотя бы пару песен барда Александра Новикова. Однако имя его сегодня в топе новостей. Оказалось, артист подал иск против Первого канала!
"26 октября в Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере миллиона евро в отношении программы Первого канала "Пусть говорят". Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким", – заявил Новиков.
На Первом канале над угрозами и претензиями артиста только посмеялись. "Понимаете, у него 31 октября концерт в Кремле, стоимость билетов доходит до 25 тысяч, продаются очень слабо, вот и придумал он этот нелепый пиар с исками, – заверили журналиста Dni.Ru в "Останкино". – Ведь все шито белыми нитками. И торчат большие уши. Подумайте сами: программа, в которой обсуждалось обвинение барда в мошенничестве, вышла в эфир 20 сентября, а сегодня 27 октября. Спрашивается, почему он только сейчас возмутился?"
Напомним, в выпуске передачи "Пусть говорят" под названием "Александр Новиков и обманутые поклонники: воздушные замки короля шансона" шла речь о том, что певец якобы похитил деньги пайщиков при строительстве коттеджного поселка на берегу озера Шарташ возле Екатеринбурга. Программа вызвала большой общественный резонанс.
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