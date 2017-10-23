Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе

Певица Лама Сафонова, которая на протяжении нескольких месяцев борется с третьей стадией рака, прошлась по подиуму на показе Славы Зайцева. Появление певицы на дефиле произвело фурор среди ее поклонников.

Лама Сафонова с нетерпением ждала дня, когда станет одной из моделей, демонстрирующих наряды известного кутюрье Славы Зайцева. Приглашение дизайнера певица расценила как подарок небес. Те положительные эмоции, что она испытала во время своего шествия по подиуму, Лама уверена, помогут ей в борьбе с болезнью.

Для дефиле Сафонова предстала перед публикой в светлом платье и ярком зеленом пальто, тем самым давая понять, что очень хочет жить (не зря же говорят, что зеленый – цвет жизни). Онкобольную певицу было сложно узнать из-за скромной, но элегантной шляпки, которая венчала ее голову. Кстати, по словам Сафоновой, Зайцев был настолько скрупулезен в подготовке к модному показу, что лично проверял, как на моделях сидели шляпки.

После дефиле Сафонова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram поделилась эмоциями, которые не могла сдержать. "Ребят, получилось!.. На стадии 3/4 -я снова смогла выйти на Большой Подиум РОССИИ– спустя адский год жесточайшей битвы за жизнь. Я даже еще осознать это еще толком до конца не могу. Я пока сама в шоке. ХРАНИ ГОСПОДЬ КАЖДОГО, КТО МОЛИЛСЯ.... ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!!.. ЭТОТ ТВАРЬ-РАК СЕГОДНЯ ОБЯЗАН СДОХНУТЬ....... НУ ОБЯЗАН!!!!!!... Ведь я так бьюсь за жизнь!. я так хочу спасти КАЖДОГО, кто ГОТОВ бороться вслед за мной! Боже, освободи, освободи меня от него...... Освободи от него всех тех, кто молится за меня!!!... Священные софиты и огонь Ваших сердец его должны были сегодня выжечь с потрохами навсегда!!!... Я так жду пожизненную ремиссию!" – поделилась впечатлениями Лама.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Окт 22 2017 в 3:13 PDT

Позже певица поблагодарила Вячеслава Зайцева за оказанную ей честь пройтись по подиуму. "Дорогой Вячеслав Михайлович!❤️ Я хочу Вам еще раз сказать СПАСИБО за мощную моральную поддержку моего боевого духа. Видит Бог, я так отчаянно сражаюсь за жизнь, за этот тяжелейший год я перенесла столько нечеловеческой боли, и Вы сейчас поддержали не только меня, но и миллионы людей, которые смотрят на нас и так же надеются справиться. Вы очень смелый Человек, который всегда руководствуется только голосом собственного сердца. Вы понимали, что этот выход на Главный Подиум России вдохнет в меня новые силы, простимулирует на дальнейшую борьбу. И то, что я снова почувствовала себя счастливой в своей стихии, вдохнула глоток родного "воздуха"– это гораздо эффективнее всяких лекарств. Я мечтаю дожить до Вашего юбилея (это следующий год!) и мечтаю порадовать Вас известием, что Я СМОГЛА ПОБЕДИТЬ!" – написала Сафонова.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Окт 22 2017 в 2:52 PDT

Появление больной раком певицы на подиуме произвело фурор среди ее фанатов. "Живите, живите, живите.........все будет ХОРОШО)))))))", "👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪💪❤❤❤❤❤ слов нет. ГОРЖУСЬ вами!!!!!!", "Мое восхищение Вам! И желаю здоровья!", "Желаю всем вашим мечтам осуществиться , а мы будем поддерживать вас❤", "Ох, как я рада за тебя!💋💋💋", "Твоя Победа и преодоление!!! Ты такая молодец!!!! Восхищаюсь!!!🌟🙏🏻" – поддержали пвеицу подписчики.