Знаменитости плачут по погибшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе

Западные звезды, как и рядовые граждане, шокированы кровавой трагедией в США. Они скорбят по жертвам бойни, произошедшей 2 октября.

Известно, что преступник стрелял с 32-го этажа отеля. В результате погибли не менее 50 человек, порядка 200 получили ранения. Мировые знаменитости выражают соболезнования семьям погибших. В их сообщениях, опубликованных в соцсетях, чувствуются слезы и боль.

"Я не могу поверить в то, что произошло в Лас-Вегасе. Мои молитвы с семьями жертв", – написала актриса Пэрис Хилтон.

I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! My prayers go out to the victims & their families. — Paris Hilton (@ParisHilton) 2 октября 2017 г.

К соболезнованиям присоединилась модель Руби Роуз: "Мне очень горестно из-за того, что происходит сейчас. Это ужасно... Я не могу представить, что вы чувствуете".

Vegas keep safe. I'm so sorry for what is happening right now. It is horrific just to see the videos.. I can't imagine what you are feeling. — Ruby Rose (@RubyRose) 2 октября 2017 г.

"Молитесь за всех невинных жертв и их семьи в Лас-Вегасе", – отреагировала на трагедию певица Селин Дион.

Praying for all the innocent victims and their families in Las Vegas - Céline xx... #LasVegas — Celine Dion (@celinedion) 2 октября 2017 г.

Ее коллега Мэрайя Кэри тоже в шоке от произошедшего: "С ужасом услышала о стрельбе в #LasVegas. Мои мысли с жертвами и их семьями".

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety — Mariah Carey (@MariahCarey) 2 октября 2017 г.

"Сегодняшний вечер был ужасен. Я все еще не знаю, что сказать, но хотел, чтобы все знали, что я и моя команда в безопасности. Мои мысли и молитвы – со всеми, кто оказался на этом месте сегодня вечером. Мне больно, что это случилось с теми, кто вышел, чтобы повеселиться этой ночью", – написал кантри-певец Джейсон Олдин.

Публикация от Jason Aldean (@jasonaldean) Окт 2 2017 в 1:17 PDT

"Молитвы за всех, кто в Лас-Вегасе. Мы – нормально, буквально только что покинул аэропорт. Что не так с этим миром!" – цитирует музыканта Дилана Скотта Life.Ru.

Prayers to everyone at @Route91Harvest in Las Vegas. We are ok, had literally just left for the airport. What is wrong with this world!! — Dylan Scott (@DylanScottCntry) 2 октября 2017 г.

Напомним, 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по людям из отеля-казино Mandalay Bay. Позже злоумышленник был ликвидирован. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что найдена знакомая открывшего огонь мужчины. Мэрилу Дэнли разыскивается для допроса в рамках расследования трагедии.