Режиссер Владимир Меньшов: От сына не отказываюсь

Владимир Меньшов дал откровенное интервью. Прославленный режиссер прокомментировал информацию о том, будто у него есть внебрачный сын.

Режиссер Владимир Меньшов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Ведущий попросил прокомментировать информацию о том, будто у того есть внебрачный сын. В 2009 году в СМИ появились сообщения, что у Меньшова был роман с Людмилой Туевой, которая якобы родила от него сына Александра. Самое интересное, что эту историю в свое время распространяла в кулуарах легендарная телеведущая Валентина Леонтьева. И теперь Корчевников прямо спросил у Меньшова, есть ли у его дочери сводный брат.

Меньшов явно не был в восторге от личного вопроса, который задал ему Корчевников. "Начинается вечер больших открытий. Моего сына Александра?.. Это кто вам сказал-то – тетя Валя, что ли? Оставьте вы, нет у меня сына Александра. И не стоит даже… Это какая-то ерунда. Ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала, но чушь она рассказывала", – заявил режиссер. Тему о внебрачном сыне Меньшов закончил такой шуткой: "От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай..."

Между тем не секрет, что союз Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой не всегда был гармоничным. В 1965 году они даже расставались и не жили вместе три года, тогда у Меньшова появилась другая женщина. Однако вскоре Владимир возобновил отношения с Верой.

Через много лет на съемках передачи Сергея Шолохова "Тихий дом" режиссер Владимир Меньшов встретился со своей бывшей возлюбленной Людмилой Туевой. Якобы именно тогда он и узнал от телеведущей Валентины Леонтьевой, также участвовавшей в программе, что в 1977 году Туева родила от него сына Александра. Тогда СМИ долго муссировали эту информацию, однако постепенно шумиха сошла на нет.