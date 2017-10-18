Бузову назначили премьер-министром России
В Twitter уже решили, что Ольга Бузова будет премьер-министром. Так же руководящими постами пользователи решили наградить Мая Абрикосова – он займет должность министра иностранных дел. Кроме него, одной из ключевых фигур "Дома 3" станет Елена Беркова – ей подготовили кресло министра обороны.
Некоторые пользователи увидели в выдвижении Собчак забавную историческую параллель. "Это второе в истории выдвижение лошади в чиновники, со времен Калигулы и его Инцитата", – написал юзер под именем Слава Ньюман.
Другие представляют, как Ксения Анатольевна будет вести кампанию и агитировать избирателей. Они уверены, что девушка не пройдет мимо новых технологий и воспользуется мессенджерами для рассылки сообщений.
Можно еще шуткану о #собчак ? Это второе в истории выдвижение лошади в чиновники, со времен Калигулы и его Инцитата.— Слава Ньюман (@Slava_Newman) 18 октября 2017 г.
#Собчак pic.twitter.com/kalUCpQEvs— TamTam (@tamtamchat) 18 октября 2017 г.
Многие пользователи с иронией относятся к заявлению Собчак. Они припоминают ей прошлые скандалы и участие в реалити-шоу "Дом 2".
Собчак собирает деньги на президентскую кампанию pic.twitter.com/RNgYoMg1G5— HKBD (@HKBD1937) 18 октября 2017 г.
Где там Дом-2 снимают? Приберутся пусть. Резиденция будет. #Собчак— Angry Trampa (@angry_trampa) 18 октября 2017 г.
Ладно. Если Собчак будет президентом, то я хочу Бузову в премьер-министры— еврей всех морей (@kanalnot) 18 октября 2017 г.
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