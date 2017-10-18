Бузову назначили премьер-министром России

Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты России, стала поводом для многочисленных шуток. Пользователи Сети прикидывают состав правительства, если девушка победит на выборах.

В Twitter уже решили, что Ольга Бузова будет премьер-министром. Так же руководящими постами пользователи решили наградить Мая Абрикосова – он займет должность министра иностранных дел. Кроме него, одной из ключевых фигур "Дома 3" станет Елена Беркова – ей подготовили кресло министра обороны.

Некоторые пользователи увидели в выдвижении Собчак забавную историческую параллель. "Это второе в истории выдвижение лошади в чиновники, со времен Калигулы и его Инцитата", – написал юзер под именем Слава Ньюман.

Другие представляют, как Ксения Анатольевна будет вести кампанию и агитировать избирателей. Они уверены, что девушка не пройдет мимо новых технологий и воспользуется мессенджерами для рассылки сообщений.

Можно еще шуткану о #собчак ? Это второе в истории выдвижение лошади в чиновники, со времен Калигулы и его Инцитата. — Слава Ньюман (@Slava_Newman) 18 октября 2017 г.

Многие пользователи с иронией относятся к заявлению Собчак. Они припоминают ей прошлые скандалы и участие в реалити-шоу "Дом 2".

Собчак собирает деньги на президентскую кампанию pic.twitter.com/RNgYoMg1G5 — HKBD (@HKBD1937) 18 октября 2017 г.

Где там Дом-2 снимают? Приберутся пусть. Резиденция будет. #Собчак — Angry Trampa (@angry_trampa) 18 октября 2017 г.