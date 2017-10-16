Отец устроил выволочку Петренко из-за ампул с препаратами

Друг актера сообщил подробности неприятной истории. Он был свидетелем драмы.

Имя актера Игоря Петренко вновь у всех на устах. В сериале "Спящие", который прошел на Первом канале и наделал много шума, он сыграл офицера ФСБ. А каким артист был в в детстве? Об этом рассказал его приятель Николай Герасев.

"За Игорем зорко следил его отец Петр Владимирович – за успеваемостью и даже за физической формой, – вспоминает Николай. – Помню, когда Игорь выходил на улицу, в первую очередь отжимался 20 раз, на турнике делал 20 подтягиваний, десять подъемов с переворотами. А папа контролировал весь процесс из окошка, подбадривал, мол, давай, не халявь, энергичнее!"

"Часто хулиганили: поджигали тополиный пух, делали дротики из гвоздей и голубиных перьев, а затем метали в дерево. Однажды отец Игоря взял нас на рыбалку, мы нашли медицинские ампулы и бросали их в костер, они – взрываться: грохот стоял страшный. За это жуткий нагоняй получил от Петра Владимировича".

Ту выволочку Игорь Петренко до сих пор хорошо помнит. "Повзрослев, мы стали меньше общаться – Игорь стремился дружить с ребятами постарше, у них образовалась своя компания. Слышал, что это все даже плохо закончилось, и Петренко попал в тюрьму", – цитирует друга актера журнал StarHit.

Как писали, Петренко, запомнившийся многим по фильму "Водитель для Веры", в юности был подозреваемым в деле об убийстве. Его приятель Саша, который задолжал другому своему другу – Егору 100 тысяч рублей, предложил Игорю убрать кредитора. Жертву застрелили, а в квартире устроили погром, сымитировав ограбление. Петренко дали восемь лет условно, приняв во внимание, что ему еще не было 18 лет, а также положительные отзывы о нем в Щепкинском театральном училище, где он уже учился. Окончание срока пришлось на самый рассвет карьеры актера.