Бывшая невеста "отменила" свадьбу Баскова

Бывшая возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева раскрыла секрет отношений исполнителя с девушками. Певица считает, что Басков никогда не женится.

"Николай женат на сцене. Это могу сказать абсолютно точно! Он предан музыке и своим поклонникам", – заявила Софи.

По мнению Кальчевой, из-за этого свадьба Баскова с Викторией Лопыревой не состоится. "Думаю, что пока он не будет менять свое семейное положение, так как его единственная и настоящая любовь – музыка. И это не первая и не последняя невеста", – отметила певица.

Софи призналась, что и она сама не ждала предложения от Баскова. "Я тоже прекрасно понимала, что он творческий человек, который пользуется большим вниманием женщин. Ведь все хотят любить артистов и дотронуться до них. Они же в свою очередь не могут принадлежать одному человеку. Такие люди принадлежат всем и сразу", – пояснила Кальчева.

Певица утверждает, что с Николаем они остались друзьями и продолжают общаться. "У нас все хорошо. Мы также продолжаем вместе гастрольный тур. Если этот шаг он считает правильным, то дай бог счастья их союзу. Очень хочу, чтобы Коля был счастлив", – цитирует "Собеседник" Софи.

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Окт 3 2017 в 11:04 PDT

Между тем, Басков не счет нужным познакомить свою подругу с новой невестой. "Лично не знаю Викторию. Мы пересекались на одном из мероприятий. Скажу одно: она неплохая девушка", – призналась Кальчева.