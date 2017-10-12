Басков назвал настоящую причину ухода со сцены

По словам артиста, у него "кончился завод". Придется сделать паузу.

Новость о том, что Николай Басков уходит со сцены, стала потрясением для поклонников. Исполнитель пояснил, что толкнуло его на подобный шаг.

"Я осознаю, что мне нужна внутренняя перезагрузка как артиста, – вздохнул певец. – Все 17 лет, проведенные на эстраде, я ассоциируюсь с человеком-праздником, исполняющим легкие песни. Я хочу отойти от участия в огромном количестве телевизионных шоу, избирательно подходить к появлению на концертах. Кончился завод, который побуждал меня прыгать во что-то новое и интересное. Мне нужно время, чтобы перейти в разряд другого Баскова, другого артиста".

Интересно, что решение временно уйти в тень пришло после того, как свадьба с Викторией Лопыревой была отодвинута на неопределенный срок. "Когда мы перенесли дату бракосочетания, и моя мама назвала причину, конечно, на следующий день заголовки были очень веселые. С одной стороны, мы привносим в жизнь каждого человека какую-то тему для разговора. Но все же живите, как хотите, без оглядки на колкости других", – попросил исполнитель.

Многие думали, что Лопырева, как и все прежние девушки Баскова, вскоре начнет сольную карьеру. Но "золотой голос" заверил, что заниматься вокальным опытами красавица не будет. "Мне, конечно, нравится, как она поет. Мне вообще нравится, когда девочки, которые рядом со мной, занимаются творчеством или поют. А Вика мне сказала категорично: "Я петь не буду. Я посол по футболу, телеведущая и модель. Нет, будешь петь ты", – цитирует Баскова "КП".