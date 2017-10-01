Шепелев заговорил о дочери

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев стал участником программы "Идеальный ремонт". В откровенном интервью он рассказал, что мечтает о втором ребенке.

Шепелев признался, что всегда хотел мальчика. "Потому что, если говорить честно, не знаю, что делать с девочкой. Скорее из этих соображений", – отметил он.

Ведущий добавил, что теперь мечтает и о втором ребенке. "И мне хотелось бы, чтобы это была девочка", – заявил он.

По словам Шепелева, еще несколько лет назад он вовсе не представлял себя в роли отца. Он хотел пожить свободной жизнью. "Но затем как-то стало совершенно очевидно и понятно, что я готов, и, что самое главное, я хочу стать отцом. Рядом со мной та женщина, от которой я хочу ребенка", – отметил ведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 27 2017 в 2:54 PDT

Напомним, что Дмитрий Шепелев долгое время был в незарегистрированном браке с певицей Жанной Фриске. В 2013 году она родила ему сына, которого они назвали Платон.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Предположительно, с тех пор Шепелев ни с кем в отношениях не состоял.

Примечательно, что знаменитый шоумен уже был женат до Фриске. Его брак с ведущей Анной Таболиной продлился всего три недели.