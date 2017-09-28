Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду

Героем программы "На самом деле" стал звезда фильмов "Мент в законе" и "Цитадель" Сергей Плотников. Актер встретился лицом к лицу с сыном Ильей Моргуном, чтобы раз и навсегда развеять сомнения в том, что он действительно является его отцом.

В свое время юноша взял фамилию деда по материнской линии – Моргун. По словам Ильи, общаться они стали уже после его совершеннолетия. Знаменитый отец в глубине души все же сомневался в кровном родстве с парнем. У Плотникова возникли подозрения, что юноша обманывает его, преследуя корыстные цели.

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Закрались сомнения в родственных связях и у Ильи. Чтобы расставить все точки над "i", Сергей перед началом программы сдал ДНС-тест. "У нас противоположные жизненные ценности. На данный момент создается впечатление, что я этому человеку совсем чужой", – сообщил Илья в студии. Первый вопрос, который задал сын актеру: "Ты уверен, что ты мой отец?". Плотников ответил утвердительно, но это оказалось ложью.

Затем эксперты в студии спросили артиста, почему он бросил мать парня. Выяснилось, что в молодости знаменитость наломал немало дров. "У меня не было отцовского инстинкта тогда. Я ушел к другой женщине", – признался Сергей. Также он рассказал, что Ольга, мать Ильи, умоляла его остаться. Однако актер, несмотря на то, что ушел от супруги, пытался помогать ей. Плотников снимал квартиру для Ольги и сына и оказывал им финансовую поддержку.

Спустя много лет отец и сын встретились в Москве. По словам артиста, он пытался помочь Илье поступить в театральные ВУЗы, но тот пропускал экзамены и проводил время с друзьями. Тогда Плотников решил отправить юношу обратно к матери в Казахастан. Там молодой человек поступил на актера. По словам Сергея, Илья стал просить у него деньги на ремонт в университете или на спортивное питание.

В конце ток-шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев сообщил Сергею, что Илья действительно его родной сын – вероятность отцовства составила 99%. Когда Шепелев произнес эти слова, по реакции парня было видно, что его шокировала эта правда. Сам актер на новость отреагировал улыбкой. "Никто не безгрешен", – резюмировал сын знаменитости.