Дерзкое нападение на Бузову во время концерта попало на видео

Во время концерта известной певицы Ольги Бузовой в Дубае случилось ЧП. Неизвестный совершил нападение на исполнительницу.

Запись произошедшего появилась в социальной сети Instgram. На опубликованных кадрах видно, как мужчина взбирается на сцену и бросается на ошеломленную Бузову.

Оттаскивать поклонника творчества певицы бросились несколько человек. Судя по всему, серьезных травм Бузова не получила. "Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – пожаловалась исполнительница на личной странице в социальной сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 30 2017 в 8:22 PDT

"Накинуться на беззащитную девушку во время выступления – это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но все же, это действительно страшно", – отметила Бузова. По словам звезды, она пожалела, что у нее нет мужчины, который бы "объяснил этому существу как надо себя вести с девушками".

Примечательно, что Бузовой удалось сохранить самообладание: она продолжала петь и дала волю чувствам только после концерта. "Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали...и спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мной", – заключила она.

За 12 часов ролик набрал в Instagram порядка 2,4 миллиона просмотров. Тысячи поклонников Бузовой попытались поддержать ее в комментариях под видео.