Фигуристая Волочкова набросилась на Бузову

Предложение оценить новый образ телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой неожиданно вызвало скандал. Балерина Анастасия Волочкова поинтересовалась, где же женственные формы восходящей звезды российской эстрады. Поклонники Бузовой восприняли это как нападение на своего кумира.

Пользователи Сети и те, кто следят за жизнью российской эстрады, успели заметить, что у Ольги Бузовой хорошо получается удивлять. Сперва – своим решением начать карьеру певицы, затем – выбором композиций. Теперь ведущая не устает поражать воображение поклонников яркими образами и экстравагантными нарядами.

Порой то, в чем одета певица, получает больше внимания, чем то, о чем она говорит или поет. На канале online_news_stars в Instagram пользователям сети предложили оценить образ Ольги Бузовой, в котором она покорила сцену Крокус Сити Холла на концерте Top Disco Pop.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 27 2017 в 9:56 PDT

Невинный вопрос неожиданно обратился скандалом. К обсуждению присоединилась Анастасия Волочкова. Со своего официального аккаунта в Instagram она поинтересовалась: "А где женственные формы?". Поклонники талантов и красоты Ольги Бузовой восприняли это так, будто балерина набросилась на их кумира.

Реакция защитников певицы была соизмерима степени их возмущения. В комментариях пользователи заметили, что женственные формы Ольги Бузовой находятся там же, где и Анастасии Волочковой. Еще один возмущенный пользователь и вовсе перешел на откровенные оскорбления, заявив, что у балерины "фигура мужика и огромные плечи".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 27 2017 в 3:33 PDT

Отметим, пользователям Сети предлагалось оценить вовсе не саму фигуру Ольги Бузовой и не ее деятельность на сцене, а только образ, в котором она решила выступить. Этот вопрос так и остался без ответа.