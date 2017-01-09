Лоза обругал Панайотова за "Евровидение"

Певец Юрий Лоза высказался по поводу возможного участия Александра Панайотова в "Евровидении". Исполнитель хита "Плот" также прошелся по творчеству своего коллеги по сцене.

"Назвать Александра Панайотова творцом я не могу, это просто кавер-исполнитель, – отметил Лоза в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Вот Лоза – это творец, Константин Меладзе – творец. Может быть, он спел две-три песни, которые стали известными. Да и на "Евровидение" он зря согласился – оно не сделает его известным. Ну что? Исполнит он очередную песню, которая понравится ирландской домохозяйке, но наши все равно будут хуже, чем те же самые ирландцы. Поют с акцентом".

По мнению Юрия Эдуардовича, артисту необходим яркий и самобытный номер. "Нам нужна песня на русском языке, написанная не шведами и французами, а нашими авторами. Поставить номер – опять же своими силами, а не с помощью приглашенных режиссеров. Так что задача у Саши – не победить, а показать, что в России есть талантливые артисты. Только в этом случае нас начнут уважать!" – заключил артист.

Как писали Dni.Ru, Александр Панайотов может представить Россию на "Евровидении". По слухам, его кандидатуру уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал молодого исполнителя. "Александр Панайотов – действительно достойный исполнитель, я считаю, это правильный выбор, – рассказал Пригожин корреспонденту Dni.Ru. – Но на "Евровидении", к сожалению, учитывается не мастерство исполнителя, а наличие материала, песни. Нужна яркая композиция, которая привлечет внимание зрителей, что называется, "зацепит".