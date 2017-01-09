Меньщиков об отправке отца-инвалида в дом престарелых

Новость о том, что Степан Меньщиков собирается отправить своего парализованного отца в дом престарелых, произвела неслыханный резонанс в обществе. Однако теперь звезда реалити-шоу "Дом-2" завил, что не собирается этого делать.

В семье бывшего участника телепроекта "Дом-2" Степана Меньщикова происходят драматические события. Мужчина хотел отправить своего отца, перенесшего инсульт и ставшего инвалидом, в дом престарелых, о чем сообщил в передаче Бориса Корчевникова "Прямой эфир".

Общественность весьма бурно отреагировала на заявление Меньщикова. В частности, Степану пожелали, чтобы и его сын так же поступил со своим отцом в свое время.

Между тем сам Меньщиков заявил, что не будет отправлять отца в дом престарелых "Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Моей задачей было привлечь внимание общественности к социальной проблеме. Старики нуждаются в помощи общества и государства", – заявил звезда "Дома-2".

По словам Степана, ему это вполне удалось. По словам мужчины, теперь его отец имеет первую степень инвалидности и "того, чтобы ему хотя бы памперсы давали, две штуки в день".

"Я эту проблему хотел поднять, взяв удар на себя. И пусть теперь для всех тварь, а для родного дяди иуда – не обижаюсь на них", – цитирует Меньщикова "Собеседник".

Степан высказался и о шумихе, которая возникла вследствие того эфира на центральном канале. "Они говорят мне: мы хотим, чтобы твой сын с тобой поступил так же, как ты со своим отцом. То есть по логике этого серого планктона я должен ухаживать за своим отцом только потому, что мой сын должен будет ухаживать за мной... ну это же позиция эгоиста конченого. Получается, что люди свою старость готовят, а не любят детей. Это типа: сынок, когда ты был маленьким, я за тобой ухаживал – теперь ты должен за мной горшки выносить. И так люди живут. Таких большинство, которые считают, что любовь – это дашь на дашь. У народа коммерческая позиция. Неужели так должно быть?" – задал риторический вопрос Меньщиков.

Фото опубликовано Степан Меньщиков (@stepanmen) Дек 31 2016 в 7:04 PST

Степан заявил, что любит своего сына не за то, что затем тот будет за ним ухаживать в старости. "Мне приятно за ним ухаживать, воспитывать, целовать, дарить подарки, кормить, возить его везде с женой, и не потому, что они будут мне потом должны. Я не хочу, чтобы они за мной ухаживали в старости. Делаю зарядку, пью витамины, учу английский, веду активный образ жизни, чтобы со мной в старости, дай бог, не случилось ничего. И этим хочу огородить своих близких от геморроя", – заключил Степан Меньщиков.