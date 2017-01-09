Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом

Любовь Успенская снялась топлес на пляже под ярким солнцем. Обнаженная королева шансона в свои 62 года восхитила видом поклонников.

Многие российские знаменитости предпочли на новогодние каникулы отправиться в теплые страны, чтобы порадоваться жаркому солнышку и искупаться в ласковом море. Среди звезд отметилась королева шансона Любовь Успенская.

62-летняя артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на пляже. Причем Успенская снята без бюстгальтера.

"Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок 🎁 " – сообщила в подписи к фотографии Любовь.

Подписчики пришли в восторг от обнаженной артистки. "Какая Стройняшка!!! Умничка)!", "Идеальная ЖЕНЩИНА во всех смыслах!!!!👏👏👏👏", "Умничка!!!Хорошая..😊..спина👍", "Шикарная фигура😍😍😍", "Спина, как у молодой", "Супер спинка! Есть чему завидовать!", "Какая красивая спинка...так держать!!!", "Самая шикарная❤" – так звучала лишь часть восхищенных отзывов фанатов.

Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 8 2017 в 11:06 PST

Отметим, что в Новый год Успенская оригинально поздравила россиян с праздником, спрятавшись под маской Дональда Трампа. "Это не Любовь Успенская, это Дональд Трамп перевоплотился в Любовь Успенскую. С Новым годом!" – смешной ролик с такими словами записала певица.

Внимательные поклонники обратили внимание, что бюстгальтера на 62-летней певице нет. И ее аппетитные формы, которые удалось разглядеть подписчикам, стали еще одним подарком фанатам.

