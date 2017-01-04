Билан показал маленькую сестру

Дима Билан опубликовал трогательную фотографию из детства, на которой изображена сестра певца Анна. Девочка стоит в поле с красными тюльпанами.

"Нашел тут в ностальгическом порыве одну из главных фотографий своего детства на пленочный! В объективе сестра @annebelan в 2-3 года. Мне 16. Сколько же приходилось бегать, Аня, за тобой, чтобы кадр поймать, и вообще все детство", – подписал снимок артист в своем микроблоге.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Янв 2 2017 в 11:42 PST

У Димы Билана две сестры: старшая Елена Белан-Зимина и младшая Анна Белан, которая также, как и ее звездный брат, посвящает свою жизнь музыке. Анна долгое время живет в Америке, поэтому ей удается нечасто видеться с Димой.

Стоит отметить, что у Дмитрия и Анны теплые и доверительные отношения. Певец скучает по сестре и часто рассказывает о ней в своих интервью. Кроме того, Анна участвовала в съемках клипа брата на песню "По парам". Поклонники отмечают удивительное сходство Димы и Ани. Оно особенно заметно на их совместных фотографиях.

Однажды именно Аню музыкант назвал причиной своего одиночества. "Как ответственный человек я не могу принимать скоропалительных решений. Мне надо довести свою сестру. И это не лирика! Я до сих пор слышу от мамы: "Вы в ответе за решение, которое приняли". То есть я несу ответственность за жизнь сестры", – признавался он.

