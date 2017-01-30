Петренко рассказал о новорожденном

Директор Игоря Петренко Ксения Марчук подтвердила, что актер действительно стал отцом. Радостное событие в его семье произошло сегодня, 30 января.

"Да, действительно, Игоря Петровича можно поздравить – он стал папой в четвертый раз, – сообщила корреспонденту издания Dni.Ru Ксения. – Роды прошли нормально, без осложнений. И мама (актриса Кристина Бродская. – Прим. ред.), и дочка чувствуют себя хорошо".

По словам администратора, счастливые родители пока не определились, как назовут малышку. "Даже не могу предположить, какое имя дадут новорожденной. Старшую дочь, Софию-Каролину назвали двойным именем. Что будет в этот раз, пока не ясно", – поделилась Марчук.

Напомним, отец Петренко, актер Давид Бродский написал в соцсети о том, что стал дедушкой. "Дважды дед в 45 лет!" – похвастался он.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились 19 сентября 2016 года. Старшая дочь, София-Каролина, появилась на свет в декабре 2014-го.

Ранее Петренко был женат на актрисе Екатерине Климовой. Бродская также встречалась со своим коллегой по цеху – Артемом Крыловым. От брака с Екатериной у Игоря есть два сына: Матвей и Корней.