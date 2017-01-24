Пугачева в обнимку с Верником на премьере "Притяжения" Бондарчука

Прима российской эстрады Алла Пугачева удивила гостей премьерного показа фильма "Притяжение" Федора Бондарчука. На встречу российских звезд она пришла в обнимку с телеведущим Вадимом Верником.

Мероприятие проходит в эти минуты в стенах кинотеатра "Октябрь". Премьерный показ "Притяжения" посетили многие известные актеры и исполнители, среди которых – Константин Крюков, Иван Качалин, Ксения Собчак, Паулина Андреева и другие. Однако главными звездами вечера стали певица Алла Пугачева и телеведущий Вадим Верник. Корреспондентам Dni.Ru удалось получить их уникальные фотографии.

Сегодня Алла Пугачева превзошла все ожидания. Примадонна молодеет день ото дня – она предстала перед журналистами и звездами эстрады в неожиданном молодежном образе – в модном мини-платье и высоких ботинках.

В последнее время Пугачева предпочитает лаконичный стиль. На Примадонне – минимум косметики и украшений, только серебряная пряжка от ремня. Однако сложно не заметить оранжевые носочки певицы, игриво выглядывающие из-под ее обуви.

Не менее экстравагантно выглядит и сегодняшний спутник Примадонны. Брат-близнец актера Игоря Верника предстал перед публикой в черном костюме с бабочкой. Отметим, что в VIP-зале он в своей речи поблагодарил министра культуры Владимира Мединского и министра обороны Сергея Шойгу.

Официальная премьера "Притяжения" проходит за два дня до выхода в широкий прокат. Напомним, предпремьерный показ фильма состоялся 22 января в кинозале в Чертаново. Место было выбрано не случайно – именно там проходила большая часть съемок, там же развивается сюжет фильма Федора Бондарчука.