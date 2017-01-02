Успенская без нижнего белья показала мужчину

Новые имена ушедшего года Драма Панайотова на "Голосе" Поздравления звезд с Новым годом (Видео) Громкие свадьбы 2016 года
Шоу-бизнес

Плющенко и Билан любят одну женщину

Яна Рудковская отмечает день рождения
Шоу-бизнес

Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками

Вечерника на даче Примадонны растянулась на сутки

партнеры
Вторник 3 января
Лента новостей
19:54
Любовный гороскоп на январь 2017 года
19:45
Поклонников взбесил новый "Шерлок"
18:37
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
18:21
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
17:10
Как необычно называют детей в России
16:51
Секретная служба Обамы
15:47
Самые счастливые политики
15:39
Российский майор найден мертвым в гостинице
15:20
В Москве температура упадет до -19
14:13
Новогодние трагедии
13:56
Чем занимались звезды в первый день нового года
12:36
Липницкая родит двоих детей
12:25
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
12:02
Умер защитник московского "Динамо"
11:56
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
11:29
Какие сюрпризы ждать от 2017 года
11:21
Астрологический прогноз со 2 по 8 января
11:19
Три варианта разгрузочных дней после праздников
10:32
Конгресс взбунтовался против Трампа
22:09
Сосед убил известного телеведущего
20:05
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
18:32
Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году
18:11
Значение имени Елена
14:44
Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха
14:33
Какие опасности ждать от 2017 года
14:24
Как изменится жизнь россиян в 2017-м
10:45
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
16:30
Путин раскрыл главный секрет Нового года
15:52
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева
15:47
Конфузы и тайны новогоднего огонька
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:07
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Шоу-бизнес

Успенская без нижнего белья показала мужчину

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Гражданка Америки оригинально поздравила россиян с Новым годом. Получилось смешно и актуально.
прочитано 9661 раз

Звезда русского шансона Любовь Успенская много лет прожила в Соединенных Штатах и является обладательницей американского паспорта. Правда, в осенних выборах президента Америки певица не участвовала. Но всюду заявляла, что симпатизирует Трампу. "Я ему доверяю почему-то. Я даже когда была в Майами, останавливалась в Трамп-отеле, потому что у меня есть доверие к нему", – рассказывала Успенская журналистам.

ПО ТЕМЕ

Расплывшаяся Любовь Успенская насмешила фанатов

Успенская и Тарзан поддержали Трампа деньгами

 Новый год 2017

Сюжеты Новый год 2017

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В Новый год "Люба-Любонька, целую тебя в губоньки" оригинально поздравила россиян с праздником, спрятавшись под маской президента-миллиардера. "Это не Любовь Успенская, это Дональд Трамп перевоплотился в Любовь Успенскую. С Новым годом!", – смешной ролик с такими словами записала певица. При этом  И это кажется логичным. ведь, как поет сама Успенская, "сегодня ты на Брайтоне сияешь, А завтра может выйдешь на Бродвей" – с властью надо дружить. И быть к ней ближе.

Поклонники обратили внимание, что бюстгалтера на 62-летней певице нет. И ее аппетитные формы, которые удалось разглядеть, стали еще одним подарком поклонникам.

Напомним, что в Лос-Анджелесе у королевы русского городского романса, урожденной Любови Залмановны Сицкер, есть уютная квартирка. Кроме того, по ту сторону Атлантики, как говорят, обитает вся семья Успенской – отец (бывший директор Киевской фабрики бытовой техники, сейчас живет в канадском Торонто), старший брат Ефим (занимается шоу-бизнесом), младший Яков и сестра Стелла (живет в Чикаго).

Сама Успенская официально живет в России с начала 90-х. В Америке она пела в ресторане, в России же выступает на стадионах и сидит в жюри телевизионных проектов.

Автор: Феликс Грозданов2 января 2017, 17:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем занимались звезды в первый день нового года

567

комментарии

Политика

Самые счастливые политики
Конгресс взбунтовался против Трампа
Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года

Шоу-бизнес

Плющенко и Билан любят одну женщину
Успенская без нижнего белья показала мужчину
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

Проишествия

Российский майор найден мертвым в гостинице
Новогодние трагедии
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"
Три варианта разгрузочных дней после праздников
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
Конфузы и тайны новогоднего огонька
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой

Примадонна продолжает восхищать и удивлять своих преданных поклонников
Спорт

Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы

Чемпион мира по боевому самбо лежит на больничной койке в окружении друзей
Шоу-бизнес

С кем Даша Жукова встретила Новый год

Жена Романа Абрамовича в банном халате повеселилась на Сен-Бартсе
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда

Гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2017 года
Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой
Липницкая родит двоих детей
Астрологический прогноз со 2 по 8 января

Фоторепортажи

Знаменитости встретили Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru