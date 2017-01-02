Успенская без нижнего белья показала мужчину

Гражданка Америки оригинально поздравила россиян с Новым годом. Получилось смешно и актуально.

Звезда русского шансона Любовь Успенская много лет прожила в Соединенных Штатах и является обладательницей американского паспорта. Правда, в осенних выборах президента Америки певица не участвовала. Но всюду заявляла, что симпатизирует Трампу. "Я ему доверяю почему-то. Я даже когда была в Майами, останавливалась в Трамп-отеле, потому что у меня есть доверие к нему", – рассказывала Успенская журналистам.

В Новый год "Люба-Любонька, целую тебя в губоньки" оригинально поздравила россиян с праздником, спрятавшись под маской президента-миллиардера. "Это не Любовь Успенская, это Дональд Трамп перевоплотился в Любовь Успенскую. С Новым годом!", – смешной ролик с такими словами записала певица. При этом И это кажется логичным. ведь, как поет сама Успенская, "сегодня ты на Брайтоне сияешь, А завтра может выйдешь на Бродвей" – с властью надо дружить. И быть к ней ближе.

Поклонники обратили внимание, что бюстгалтера на 62-летней певице нет. И ее аппетитные формы, которые удалось разглядеть, стали еще одним подарком поклонникам.



Видео опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 1 2017 в 12:58 PST

Напомним, что в Лос-Анджелесе у королевы русского городского романса, урожденной Любови Залмановны Сицкер, есть уютная квартирка. Кроме того, по ту сторону Атлантики, как говорят, обитает вся семья Успенской – отец (бывший директор Киевской фабрики бытовой техники, сейчас живет в канадском Торонто), старший брат Ефим (занимается шоу-бизнесом), младший Яков и сестра Стелла (живет в Чикаго).

Сама Успенская официально живет в России с начала 90-х. В Америке она пела в ресторане, в России же выступает на стадионах и сидит в жюри телевизионных проектов.

