Гражданка Америки оригинально поздравила россиян с Новым годом
Николаев подловил спящего Киркорова
"Абсолютно потерявшись во времени и пространстве, уснул где-то в сегодняшних нескончаемых перелетах, маршрутах и бизнес-лаунджах", – подписал певец снимок, который известен своей работоспособностью. Его друг Игорь Николаев запечатлел артиста спящим.
"Фотокамера моего дорогого друга @igor_nikolaev_music зафиксировала мою накопившуюся усталость за непростой 2016 год, минувшую сумасшедшую новогоднюю ночь 2017 и последние мои 49,5 лет!!!", - написал Киркоров. – А что же дальше? Первое января, как это ни странно уже прошло свой экватор, так и весь год и вся жизнь пролетит! А как же любовь? Пусть она вам всем сегодня приснится! Мне уже приснилась и даже стала явью, а вам?.."
Куда летел Киркоров, он не сообщил. Но можно предположить, что поп-король отправился путешествовать с детьми. "Новогоднюю ночь я стараюсь проводить дома, с детьми, какие бы заманчивые предложения мне ни поступали, – делился не так давно Филипп. – Меня теперь, после появления сына и дочки, магнитами самыми мощными не вытянешь из дома".
В этом году артист даже установил в своем роскошном особняке настоящую елку. И все ради деток – Мартина и
Аллы-Виктории, которые с нетерпением ждали Нового года. "У
меня первый раз в жизни дома настоящая елка, всю жизнь были
искусственные. Сначала говорили, что мусора много, потом, что аллергия.
Теперь я вырос, аллергии уже нет. Не просто метровую, двухметровую, а
пятиметровую настоящую елку", – признался Киркоров ведущей программы "Мужское/женское" Юлии Барановской.
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