Со Светланой Бондарчук простились на Плющихе

Грустный вид модели, редактора и телеведущей поразил. Поклонники в шутку пишут, что она похожа на "придавленную роялем".

Жизнь Светланы Бондарчук напоминает калейдоскоп. Ночью она на своей странице в социальной сети опубликовала трогательный снимок из постели, сделанный, судя по геотегу, на престижной столичной улице Плющихе, где проживает.

А уже днем публикует снимок из Парижа. Что примечательно, тоже сделанный в кровати. То ли из-за непривычного и ракурса и дурной ассоциации, то ли из-за отъезда Бондарчук во Францию одна из подписчиц страницы Светланы лаконично отметила: "Прощайте". "Иван Израилевич роялем лежит придавленный", "Грустно?" – с юмором пишут поклонники. Они следят за каждым шагом своей любимицы.



Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 16 2017 в 2:44 PST

Надо заметить, что Светлана Бондарчук, владелица пиар-агентства, отлично знает, как создать шумиху, привлечь внимание и постоянно быть в топе. За 80 недель в Instagram она опубликовала почти пять тысяч снимков! То она запостит детские фотокарточки, то предстанет в купальнике или легкой комбинации, то покажет себя без макияжа. Иногда, правда, Светлана забывает, что такой снимок уже публиковала. Но внимательные фанаты замечают нестыковки. Сравните, например, кадр, сделанный семь месяцев тому назад якобы в римской Aldrovandi Villa Borghese, с сегодняшним, "парижским".

Фото опубликовано SB (@a030aa) Авг 17 2016 в 4:24 PDT

Но простим звезде эти маленькие нелепицы. В конце концов, Светлана так прекрасна, что от местоположения ее яркость не померкнет.