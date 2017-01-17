Бледанс взбудоражила россиян новой грудью

Эвелина Бледанс взбудоражила пользователей Сети своей изменившейся фигурой. Актриса продемонстрировала роскошный бюст на отдыхе, а ведь каких-то несколько месяцев назад она оправдывалась за обвисшую грудь.

Звезда опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она позирует в бикини. Глаз от ее пышного бюста отвести невозможно. С новой грудью Бледанс заткнет за пояс любую звезду журнала Playboy.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Янв 16 2017 в 2:04 PST

Поклонники в восхищении и виртуально аплодируют 47-летней красотке за смелость.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Янв 13 2017 в 8:43 PST

Артистка отдыхает сейчас в Таиланде. Эвелина пишет в соцсетях о чем угодно, только не об изменившемся бюсте. А ведь разница между ее старыми фотографиями с отдыха и нынешними заметна, даже если смотреть невооруженным глазом.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Янв 14 2017 в 7:13 PST

Очевидно, что верхняя часть бикини у звезды еще в октябре 2016 года была значительно скромнее.

Сегодня всё Черное море принадлежит мне! Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Окт 21 2016 в 5:55 PDT

Примечательно, что еще в апреле 2016-го телеведущая жестко ответила поклонникам на критику своих неидеальных форм и оправдалась за обвисшую грудь двумя детьми, подчеркнув, что против силикона.

"Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей неидеальной груди, выкормившей двух пацанчиков. Я не раз говорила, что против силикона – и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее", – написала звезда, бюст которой злопыхатели обозвали "ушками спаниеля".