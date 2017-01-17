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Бледанс взбудоражила россиян новой грудью
Звезда опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она позирует в бикини. Глаз от ее пышного бюста отвести невозможно. С новой грудью Бледанс заткнет за пояс любую звезду журнала Playboy.
Поклонники в восхищении и виртуально аплодируют 47-летней красотке за смелость.
Артистка отдыхает сейчас в Таиланде. Эвелина пишет в соцсетях о чем угодно, только не об изменившемся бюсте. А ведь разница между ее старыми фотографиями с отдыха и нынешними заметна, даже если смотреть невооруженным глазом.
Очевидно, что верхняя часть бикини у звезды еще в октябре 2016 года была значительно скромнее.
Примечательно, что еще в апреле 2016-го телеведущая жестко ответила поклонникам на критику своих неидеальных форм и оправдалась за обвисшую грудь двумя детьми, подчеркнув, что против силикона.
"Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей неидеальной груди, выкормившей двух пацанчиков. Я не раз говорила, что против силикона – и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее", – написала звезда, бюст которой злопыхатели обозвали "ушками спаниеля".
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